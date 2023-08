Saltburn: Barry Keoghan nel primo trailer del film di Emerald Fennell

MGM e Amazon Studios hanno diffuso in streaming il primo trailer di Saltburn, nuovo film diretto da Emerald Fennell, già ampiamente apprezzata dopo l'esordio con Una donna promettente, con protagonista Barry Keoghan.

Come mostrato dal trailer, Oliver Quick (Barry Keoghan) vive una vita abbastanza normale ma tutto cambia quando viene invitato a soggiornare a Saltburn, la vasta tenuta della famiglia di Felix Catton (Jacob Elordi), dove si rende conto di essere stato coinvolto in qualcosa di molto più sinistro di quanto avesse precedentemente immaginato. Intrappolato in una villa con persone che si abbandonano ai loro desideri più oscuri, Oliver è costretto a fare i conti con i sentimenti che lo hanno portato ad accettare l'offerta di Felix di rimanere a Saltburn, o a fuggire prima che sia troppo tardi.

Saltburn: il film scritto e diretto da Emerald Fennell aprirà il festival di Londra 2023

A più di due anni dall'uscita del suo primo film, Emerald Fennell è pronta per il suo ritorno sul grande schermo. Il suo precedente progetto, Una donna promettente, ha portato Carey Mulligan a fornire una delle interpretazioni più potenti della sua carriera nel ruolo di Cassie Thomas.

Saltburn ha una data d'uscita fissata al 24 novembre 2023