SAG Awards 2022: trionfo per Will Smith, Jessica Chastain e il cast de I segni del cuore, sorpresa Squid Game

Con l'avanzare della stagione dei premi, i SAG Awards 2022 hanno fornito importanti indicazioni premiando le performance delle star Will Smith, Jessica Chastain e il cast de I segni del cuore per la categoria cinema, mentre per la tv i due protagonisti della serie coreana Netflix Squid Game hanno trionfato insieme al cast di Succession.

Squid Game: il cast alla cerimonia dei SAG Awards 2022

La cerimonia di consegna degli Screen Actors Guild Awards 2022 si è tenuta in presenza in diretta dal Barker Hangar di Santa Monica, California. I presentatori di quest'anno includevano un mix di candidati, vincitori delle precedenti edizioni e talenti emergenti: tra questi Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Jung Ho-Yeon, Martin Short, Selena Gomez, Oscar Isaac, Salma Hayek, Tony Goldwyn, Reese Witherspoon e altri.

Sorpresa nella categoria cinema, I segni del cuore si è portato a casa il premio per il miglior cast, permettendo a Troy Kotsur di diventare il primo attore sordo a conquistare il premio come miglior attore non protagonista, battendo rivali come Ben Affleck, Bradley Cooper Kodi Smit-McPhee e Jared Leto.

I segni del cuore: il cast premiato ai SAG Awards 2022

House of Gucci di Ridley Scott esce sconfitto dalla serata, con Lady Gaga battuta da Jessica Chastain, premiata per Gli occhi di Tammy Faye, aumentando così le sue chances agli Oscar. Il premio per il miglior attore dell'anno è andato a Will Smith per la performance mimetica in Una famiglia vincente - King Richard, dove interpreta il padre delle sorelle Williams.

Per quanto riguarda la televisione, i campioni in carica degli Emmy Succession e Ted Lasso hanno dominato, ma la sorpresa di questa edizione è stata la serie coreana Squid Game, prima serie in lingua straniera ad essere riconosciuta nelle categorie principali, che ha visto premiati gli attori Lee Jung-Jae e Jung Ho-Yeon.

Premi per Kate Winslet per la bella performance in Omicidio a Wasttown e a Michael Keaton per il drammatico Dopesick, mentre la diva Helen Mirren ha ricevuto il SAG Life Achievement Award.

Di seguito la lista dei premiati ai SAG Awards 2022:

Cinema

Miglior cast

"I segni del cuore" (Apple Original Films)

Miglior attore

Will Smith ("King Richard")

Miglior attrice

Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye")

Miglior attore non protagonista

Troy Kotsur ("I segni del cuore")

Miglior attrice non protagonista

Ariana DeBose ("West Side Story")

Miglior gruppo stunt

"No Time to Die"

Televisione

Miglior attore in film tv o Limited Series

Michael Keaton ("Dopesick")

Miglior attrice in film tv o Limited Series

Kate Winslet ("Mare of Easttown")

Miglior attore in una comedy

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Miglior attrice in una comedy

Jean Smart ("Hacks")

Miglior cast in una comedy

"Ted Lasso" (Apple TV Plus)

Miglior attore in un drama

Lee Jung-Jae ("Squid Game")

Miglior attrice in un drama

Jung Ho-yeon ("Squid Game")

Miglior cast in un drama

"Succession" (HBO)

Miglior gruppo stunt

"Squid Game"