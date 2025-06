Ryan Gosling vola nello spazio per salvare il mondo nel trailer di L'Ultima Missione: Project Hail Mary

Ryan Gosling è pronto a lasciare la Terra per un'avventura ventura nello spazio nel primo trailer di L'Ultima Missione: Project Hail Mary, che potete visualizzare comodamente di seguito.

Questa commedia fantascientifica prodotta dagli Amazon MGM Studios segue Gosling, il cui personaggio fa un salto da insegnante senza pretese ad astronauta assegnato a una rischiosa missione spaziale. La star di Barbie appare al fianco di Sandra Hüller (che di recente abbiamo apprezzato in Anatomia di una caduta e La zona d'interesse), che convince il personaggio di Gosling a lanciarsi nello spazio per salvare l'umanità.

"È una storia follemente ambiziosa, dalla portata enorme, e sembrava davvero difficile da realizzare, e questo è un po' il nostro forte", aveva commentato Gosling a proposito del film al CinemaCon. "È per questo che andiamo al cinema. E non lo dico solo perché ci sono dentro. Lo dico anche perché sono un produttore del film". L'uscita al cinema è attesa per il marzo 2026.

Il ritorno di Lord e Miller alla regia

Project Hail Mary: Ryan Gosling e Sandra Huller sul set

Basato sull'omonimo romanzo di Andy Weir, il film è stato diretto dai produttori di Spider-Man: Un Nuovo Universo Phil Lord e Christopher Miller. Drew Goddard, che ha scritto l'adattamento cinematografico di Sopravvissuto - The Martian, tratto sempre da un romanzo di Weir, è anche stavolta autore della sceneggiatura. The Martian, diretto da Ridley Scott e interpretato da Matt Damon e Jessica Chastain, ha ottenuto sette nomination agli Oscar ed è stato un successo al botteghino.

Barbie: una scena del film

Oltre a Barbie, Ryan Gosling è apparso di recente in The Fall Guy. In precedenza, aveva interpretato l'astronauta Neil Armstrong in First Man, che lo ha visto riunirsi con il regista di La La Land Damien Chazelle. Sandra Hüller ha ottenuto una nomination all'Oscar per Anatomia di una caduta ed è apparsa anche ne La zona d'interesse.

Lord e Miller hanno vinto un Oscar per Spider-Man: Un nuovo universo e in precedenza hanno diretto 21 Jump Street e The Lego Movie. In origine avrebbero dovuto dirigere Solo: A Star Wars Story, ma quasi al termine della lavorazione furono licenziati dalla Lucasfilm per divergenze creative, finendo per essere sostituiti da Ron Howard. La loro ultima regia risale al 2014, con 22 Jump Street.