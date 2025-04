Ryan Gosling in missione suicida (controvoglia) per salvare la Terra nel primo sguardo a Project Hail Mary

Si rivela promettente il trailer esteso di Project Hail Mary, blockbuster fantascientifico targato Amazon MGM Studios firmato da Phil Lord e Christopher Miller.

Nel materiale video mostrato al CinemaCon di Las Vegas, la star Ryan Gosling interpreta un insegnante chiamato a intervenire per impedire che il sole muoia e costretto a imbarcarsi in una missione impossibile nello spazio profondo, più lontano di quanto chiunque altro sia mai andato, per impedire non solo al sole, ma anche a tutte le altre stelle della galassia di morire. L'insegnante riluttante è affiancato dall'attrice tedesca Sandra Hüller.

Da quanto anticipato da IndieWire, il trailer conterrebbe incredibili effetti spaziali e mostrerebbe perfino l'incontro tra Ryan Gosling e un alieno, che Phil Lord ha descritto come "Rocky, l'alieno più amabile dai tempi di E.T."

Gli alieni tornano a esserci amici

Ryan Gosling in una pausa dalle riprese

Basato sul best seller dell'autore di The Martian Andy Weir, Project Hail Mary è la rappresentazione del crescente impegno di Amazon MGM verso il cinema. Lo studio ha dichiarato che intende distribuire 15 film entro il 2027 e il capo dello studio Mike Hopkins ha detto che ha già 14 film in programma per il 2026.

Ryan Gosling è salito sul palco del Cinemacon a fianco dei registi Phil Lord e Chris Miller per anticipare il film su cui hanno messo avanti le mani spiegando che si tratta ancora di un work in progress e che "gli effetti non sono ancora finiti". Ryan Gosling si è rivolto al pubblico dicendo: _"Siete le prime persone al mondo a vedere qualche scena di Project Hail Mary oltre a mia madre"-.

Gosling e i registi hanno definito il film "un'esperienza incredibile" scherzando sul formto ed esclamando divertiti: "Abbiamo provato a metterlo in una TV una volta, non ci sta"_.

Diretto da Phil Lord e Chris Miller, Project Hail Mary è scritto da Drew Goddard. Oltre a Gosling e Hüller, il film vede nel cast Milana Vayntrub e James Ortiz ed è prodotto da Amy Pascal, che ha recentemente trasferito il suo accordo di prima visione ad Amazon MGM in una mossa che la vedrà condividere il controllo del franchise di James Bond con il veterano della saga di Harry Potter David Heyman.

Amazon MGM Studios distribuirà Project Hail Mary nelle sale a marzo 2026.