Project Hail Mary: Rocky sarà protagonista di un'esperienza immersiva, ecco le prime immagini

Lo scrittore Andy Weir e i registi del film, Phil Lord e Chris Miller, hanno presentato con un video il nuovo progetto che espanderà l'universo portato sul grande schermo.

Il successo del film L'ultima missione - Project Hail Mary potrebbe proseguire con un nuovo videogioco che regalerà ai fan un'esperienza immersiva, espandendo inoltre l'universo creato dallo scrittore Andy Weir.

L'annuncio è stato compiuto online con una serie di video e immagini che anticipano qualche dettaglio del progetto, con al centro il simpatico Rocky.

Il ritorno di Project Hail Mary

L'Ultima Missione: Project Hail Mary (di cui potete leggere la nostra recensione), con star Ryan Gosling nel ruolo dell'insegnante e scienziato Ryland Grace, ha incassato circa 430 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando un campione di incassi a livello internazionale.

Lo scrittore Andy Weir, nella giornata di ieri, ha annunciato che la storia si espanderà con Journey Among the Stars, un gioco che debutterà su piattaforme come Meta Quest e PICO negli ultimi mesi del 2026.

L'autore della storia sci-fi ha definito il progetto come "il primo passo all'esterno di ciò che accade nel libro che potete vivere nella realtà mista".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

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Il poster del gioco ritrae Rocky, l'alieno che diventa amico di Grace e collabora con lui nel tentativo di salvare i rispettivi mondi da una minaccia che potrebbe decretare la fine dei pianeti in cui vivono.

Le prime immagini del progetto

In un video si vede Weir, insieme ai registi Phil Lord e Christopher Miller, mentre guardano le prime immagini e sequenze del gioco.

Nel filmato si scopre che gli utenti potranno pilotare la nave e interagire con Rocky, funzionalità che ha entusiasmato tutte le persone coinvolte nell'adattamento cinematografico.

Andy non esita nemmeno ad ammettere che la prima cosa che farà, non appena avrà modo di accedere alla versione definitiva, sarà di interagire con l'alieno e scoprire le sue reazioni.