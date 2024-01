Ryan Gosling critica le bocciature agli Oscar di Margot Robbie e Greta Gerwig: 'Dire che sono deluso è poco'

Ryan Gosling ha criticato aspramente la bocciatura di Greta Gerwig e Margot Robbie in due categorie chiave degli Oscar per il loro lavoro in Barbie. Infatti tra gli snobbati dalle nomination degli Oscar di quest'anno figurano Greta Gerwig, che non risulta tra i candidati alla Miglior regia, e Margot Robbie, assente dalla categoria di migliore attrice protagonista per Barbie.

Gosling è invece candidato come miglior attore non protagonista (insieme alla sua co-protagonista America Ferrera), il che ha portato molti fan a criticare aspramente l'Academy per aver snobbato le due più grandi creative del film campione d'incassi.

Oscar 2024: ecco come seguire l'annuncio delle nomination in streaming oggi a partire dalle 14:30

La critica di Gosling

Così come il pubblico, anche Gosling è rimasto profondamente deluso dall'esclusione delle colleghe e ha commentato così l'accaduto: "Sono estremamente onorato di essere stato nominato accanto ad artisti così notevoli in un anno pieno di grandi film. E non avrei mai pensato di dirlo, ma sono anche incredibilmente onorato e orgoglioso che sia per aver interpretato un pupazzo di plastica di nome Ken".

L'attore ha proseguito: "Ma non c'è Ken senza Barbie, e non c'è film di Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone maggiormente responsabili di questo film che ha fatto storia e che è stato celebrato in tutto il mondo. Senza il loro talento, la loro grinta e il loro genio non sarebbe possibile ottenere alcun riconoscimento per tutti coloro che hanno partecipato al film. Dire che sono deluso che non siano state nominate nelle rispettive categorie sarebbe un eufemismo".

"Contro ogni previsione, con nient'altro che un paio di bambole senz'anima, poco vestite e fortunatamente senza inguine, ci hanno fatto ridere, ci hanno spezzato il cuore, hanno stimolato il dibattito culturale e hanno fatto la storia. Il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto insieme agli altri meritevoli candidati" ha prosetuito Gosling.

"Detto questo", ha concluso l'attore, "sono felicissimo per America Ferrera e per gli altri incredibili artisti che hanno contribuito con il loro talento a rendere questo film così innovativo".

Tuttavia, Barbie non è stato snobbato nel complesso: il film ha ricevuto otto nomination. Oltre al miglior film, alla sceneggiatura non originale e alle nomination per Ferrera e Gosling, il film è stato nominato anche per i costumi e scenografia e ha ricevuto due nomination nella categoria delle canzoni originali.