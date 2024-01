Oscar 2024: ecco come seguire l'annuncio delle nomination in streaming oggi a partire dalle 14:30

Mancano solo poche ore all'annuncio delle nomination agli Oscar 2024. Tra poco sapremo chi verrà premiato dall'Academy con una pioggia di candidature e chi verrà snobbato. Ecco come seguire l'annuncio delle candidature in streaming.

Gli attori Zazie Beetz e Jack Quaid presenteranno l'annuncio delle nomination in tutte le 23 categorie in diretta dal Samuel Goldwyn Theatre dell'Academy a Beverly Hills, in California, a partire dalle ore 14:30 (ora italiana). La diretta potrà essere seguita su YouTube nel video che trovate più sopra.

Finalmente scopriremo quali dei tre brani di Barbie selezionati, Dance the Night, I'm Just Ken e What Was I Made For? saranno nominati per la migliore canzone originale. Le regole dell'Oscar consentono di nominare solo due canzoni di un film.

Scopriremo se Diane Warren otterrà la 15° nomination - settima consecutiva - per The Fire Inside, brano da Flamin' Hot, e sapremo quali saranno gli otto film che si scontreranno col Barbenheimer nella corsa al miglior film dell'anno. Tra i favoriti American Fiction, Anatomia di una caduta, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Povere creature! e La zona d'interesse. Potete approfondire le nostre previsioni per le candidature agli Oscar 2024.

La cerimonia di consegna degli Oscar 2024, condotta per la quarta volta dal popolare Jimmy Kimmel, si terrà domenica 10 marzo.