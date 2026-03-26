Ryan Gosling, dopo il successo di Project Hail Mary, sarà la star del nuovo film dei Daniels

Ryan Gosling, attualmente star del film campione di incassi L'ultima missione: Project Hail Mary, sembra aver trovato il suo prossimo progetto. La star canadese dovrebbe infatti recitare nel prossimo progetto diretto dai Daniels dopo il successo di Everything, everywhere, all at once.

I primi dettagli del film diretto dai Daniels

Il lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, sarà prodotto da Universal Pictures e le riprese si svolgeranno in estate, nella città di Los Angeles.

I Daniels, ovvero Daniel Kwan e Daniel Scheinert, stanno sviluppando il progetto dal 2024, trovando un accordo con Universal Pictures. Lo studio ha fissato la data di uscita al 19 novembre 2027.

Secondo le fonti di Deadline, inizialmente i due filmmaker stavano cercando degli interpreti tra le star emergenti, decidendo tuttavia in un secondo momento di provare a coinvolgere delle star più affermate.

Ryan Gosling avrebbe stretto l'accordo poche settimane fa, poco prima dell'arrivo nelle sale di L'Ultima Missione: Project Hail Mary (di cui potete leggere la nostra recensione), l'adattamento del romanzo di Andy Weir che sta ottenendo incassi record e recensioni incredibilmente positive, al punto che si parla già di possibili nomination agli Oscar.

Il lungometraggio sci-fi ha incassato oltre 141 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui oltre 100 milioni negli Stati Uniti.

Il prossimo progetto della star canadese

Il 28 maggio 2027, inoltre, Gosling sarà il protagonista di Star Wars: Starfighter. Il film diretto da Shawn Levy non ha alcun legame con i film precedenti della saga: il progetto sarà infatti ambientato diversi anni dopo gli eventi di L'ascesa di Skywalker.

Il regista, parlando del progetto, ha dichiarato: "Beh, per prima cosa, è diverso in quanto è un'avventura completamente nuova, né sequel né prequel. Ci sono nuovi personaggi, una nuova linea temporale. Eredita i temi tradizionali della saga, ma cerca davvero di offrire ai fan di Star Wars, e al pubblico cinematografico in generale, qualcosa di fresco, di nuovo".