Eva Mendes e Ryan Gosling riescono ancora a stare insieme perché: "Fanno cose innominabili"

Tra pannolini e red carpet, Eva Mendes racconta come tiene accesa la scintilla con Ryan Gosling. La ricetta? Uscite regolari, posti poco frequentati e quelle che lei definisce ironicamente "cose innominabili".

Non è facile essere la coppia più osservata del mondo e riuscire comunque a farsi i fatti propri, eppure Eva Mendes e Ryan Gosling ci riescono. L'attrice, impegnata a lanciare il suo ultimo progetto One Last Thing, si è sbottonata con PEOPLE su come lei e il marito gestiscano il tempo insieme.

Cinema e segreti: le "cose innominabili" della vita a due

Niente eccessi, a quanto pare. Il trucco sta tutto nel sapersi nascondere per Eva Mendes e Ryan Gosling: "Se vuoi attenzione, vai in certi posti. Se non la vuoi, sai dove devi andare. Noi facciamo quest'ultima cosa". Una scelta di campo netta per evitare il circo dei paparazzi e godersi una normalità che, a Hollywood, vale quanto un Oscar.

Eva Mendes sul set

Ma cosa fanno quando finalmente le figlie dormono e si chiudono la porta di casa alle spalle? La Mendes ha risposto con una battuta che ha fatto subito il giro del web: "Facciamo tutte le cose innominabili". Poi, tornando seria (ma non troppo), ha spiegato che il loro porto sicuro resta il cinema. "Amiamo andare a vedere i film, cerchiamo di mantenere viva questa abitudine".

È un modo per restare connessi, per non diventare solo "mamma e papà" ma restare quella coppia che faceva sognare tutti fin dai tempi del loro primo incontro. La gente che li incrocia? Generalmente rispettosa. Pare che se non cerchi i riflettori a tutti i costi, anche a Los Angeles puoi riuscire a farti un giro senza essere assalito.

Da galeotto fu il set al matrimonio (quasi) segreto

La loro storia d'amore sembra uscita da una sceneggiatura, ma di quelle scritte bene. Tutto è iniziato nel 2011 sul set di Come un tuono, dove interpretavano Luke e Romina.

Come un tuono: Ryan Gosling con Eva Mendes insieme sul set

La scintilla non è rimasta sul copione. I primi sospetti nacquero dopo una giornata passata tra le giostre di Disneyland, ma i due hanno sempre giocato in difesa, facendosi vedere insieme il minimo indispensabile, come ai TIFF Awards.

Da allora sono arrivate due figlie, Esmeralda Amada e Amada Lee, e un silenzio quasi assoluto sulla loro unione ufficiale. Solo nel 2022, durante un'intervista in Australia, Eva ha smesso di giocare a nascondino chiamando Ryan "mio marito".

"Mio marito è qui con me, ci stiamo divertendo un mondo", disse quasi per caso, confermando quello che tutti ormai sospettavano: il patto di sangue era stato siglato lontano da occhi indiscreti. E a guardare come si proteggono ancora oggi, la scelta è stata quella giusta.