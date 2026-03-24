Ryan Gosling, il cardigan con le volpi di Project Hail Mary diventa virale e detta tendenza

Il cardigan indossato da Ryan Gosling in Project Hail Mary conquista i social e diventa oggetto di culto. Tra meme e sold out, il look dimostra come anche un capo semplice possa trasformarsi in fenomeno pop.

Non servono armature futuristiche o costumi spettacolari per lasciare il segno, a volte basta un cardigan. È quello che sta accadendo con Project Hail Mary, dove un capo apparentemente ordinario indossato da Ryan Gosling si è trasformato in un inatteso protagonista culturale.

Un cardigan, mille significati: quando il costume diventa fenomeno

Nel cinema contemporaneo, il confine tra costume di scena e oggetto di culto è sempre più sottile. Lo dimostra il caso di L'Ultima Missione: Project Hail Mary, dove il cardigan indossato da Ryan Gosling ha rapidamente superato il suo ruolo narrativo per diventare un fenomeno virale.

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Il capo in questione è tutt'altro che appariscente: una zip-up color crema, con colletto e bordi lavorati a maglia e decorazioni a tema animale. Eppure, proprio questa semplicità ha catturato l'attenzione del pubblico. In alcune scene, Gosling lo indossa mentre il suo personaggio, Ryland Grace, si muove in contesti tutt'altro che glamour, affiancato da colleghi come Lionel Boyce o Sandra Hüller. Nessuna posa eroica, nessuna estetica patinata: solo un uomo in missione, vestito in modo pratico e quasi domestico.

Ed è qui che avviene la trasformazione. Il cardigan, con le sue volpi, diventa immediatamente riconoscibile. I social si riempiono di meme, domande su dove acquistarlo e commenti ironici ma affettuosi. Una critica cinematografica ha sintetizzato perfettamente il sentimento diffuso: "Quanto desideri il cardigan di Ryan Gosling in Project Hail Mary? Io tantissimo."

Il fenomeno non si ferma all'ironia. Il riferimento a un modello legato alla tradizione canadese - i cardigan Mary Maxim - ha portato addirittura a un sold out di kit per realizzarne versioni simili. Un dettaglio che racconta molto più di una semplice moda: parla di identità, nostalgia e autenticità.

Il fascino dell'ordinario: la nuova estetica del cinema mainstream

Dietro questo successo inatteso c'è anche una scelta precisa. Secondo il regista Chris Miller, il guardaroba del protagonista è costruito come un mosaico personale: "Se guardi l'abbigliamento di Ryland Grace, è una combinazione di elementi molto specifici. Ryan ha avuto esperienze con una volpe e voleva un cardigan con delle volpi. Tutto è personale." Una dichiarazione che svela l'intenzione di radicare il personaggio in dettagli concreti, lontani dalla spettacolarizzazione.

Ryan Gosling col cardigan di Project Hail Mary

Questo approccio si inserisce in una tendenza più ampia. Negli ultimi anni, anche altri progetti hanno dimostrato come capi semplici possano diventare simboli narrativi. Dalla giacca sportiva in Heated Rivalry al cardigan indossato da Cynthia Erivo in Wicked: For Good, il costume torna a essere uno strumento di caratterizzazione più che di ostentazione.

Nel caso di Gosling, però, c'è qualcosa in più. Il suo cardigan non è solo un capo "normale": è un oggetto che racconta comfort, vulnerabilità e umanità. In un film che parla di missioni spaziali e salvezza globale, scegliere un elemento così quotidiano crea un contrasto potente. Un cardigan può diventare iconico non perché è straordinario, ma perché è credibile. Perché potrebbe essere anche nostro.