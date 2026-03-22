Ryan Gosling è ancora in lizza per interpretare Ghost Rider? "È una situazione complicata”

Ryan Gosling commenta per la prima volta le voci che lo vedevano come Ghost Rider nel MCU, parlando di trattative ma senza conferme. L'attore definisce la situazione "complicata", mentre il futuro del personaggio Marvel resta ancora incerto.

Gosling affronta il caso Ghost Rider

Negli ultimi mesi, il nome di Ryan Gosling è stato sempre più spesso accostato a uno dei personaggi più iconici e irregolari dell'universo Marvel: Ghost Rider. Un'ipotesi che ha acceso l'immaginazione dei fan, alimentata anche dalla possibilità che lo "Spirito della Vendetta" potesse fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe attraverso un progetto come Avengers: Doomsday. Tuttavia, fino a oggi, tutto era rimasto nel territorio delle speculazioni.

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Durante la promozione di L'Ultima Missione: Project Hail Mary, Gosling ha deciso di rompere il silenzio, ma lo ha fatto con una dichiarazione che aggiunge più sfumature che certezze: "Non so cosa dire. Manteniamo viva la speranza. Ci sono state alcune discussioni. È una situazione complicata". Parole che suggeriscono contatti reali, ma anche ostacoli non meglio specificati.

Il coinvolgimento dell'attore non nasce dal nulla. In passato, Gosling aveva già espresso interesse per il personaggio, descrivendo il suo legame con Ghost Rider come qualcosa di istintivo, quasi viscerale, più che legato a una passione pregressa per i fumetti. Un approccio che, in un certo senso, riflette la natura stessa del personaggio: oscuro, emotivo, guidato più da impulsi che da logiche razionali.

Anche Marvel Studios aveva mostrato apertura, con dichiarazioni entusiaste sulla possibilità di coinvolgerlo nel franchise. Tuttavia, il quadro resta frammentato. Dopo il fallimento cinematografico di Ghost Rider: Spirit of Vengeance nel 2012 e la breve apparizione televisiva del personaggio in Agents of S.H.I.E.L.D., il destino di Ghost Rider sul grande schermo è rimasto in sospeso, come una fiamma che non si spegne ma nemmeno prende davvero forma.

Un futuro ancora incerto per lo "Spirito della Vendetta"

Se da un lato le parole di Gosling confermano che qualcosa si è mosso dietro le quinte, dall'altro ridimensionano le aspettative più immediate. Le indiscrezioni più recenti suggeriscono infatti che Ghost Rider non debutterà più in Avengers: Doomsday, lasciando aperta - ma non garantita - la possibilità di un'introduzione in progetti successivi come Avengers: Secret Wars o eventuali produzioni dedicate al lato più soprannaturale del MCU.

The Gray Man: Ryan Gosling in una scena

Il personaggio, del resto, occupa una posizione particolare all'interno dell'universo Marvel. Non è un eroe tradizionale, né un antagonista puro: è una figura liminale, sospesa tra vendetta e redenzione. Ed è forse proprio questa complessità a rendere "complicata" la sua integrazione in un universo narrativo sempre più ampio e interconnesso.

Gosling ha affrontato la questione anche con una nota di ironia, ricordando il legame indiretto con il franchise: "Sono solo felice che almeno uno di noi abbia potuto farlo", ha scherzato, riferendosi alla moglie Eva Mendes, protagonista del film del 2007 accanto a Nicolas Cage. Un commento leggero che, però, sottolinea quanto il personaggio sia rimasto presente nell'immaginario collettivo, anche senza una continuità recente.

Per ora, quindi, Ghost Rider resta una promessa sospesa, e Gosling una possibilità concreta ma non ancora definita. In un panorama in cui ogni casting può trasformarsi in evento globale, il confine tra trattativa e realtà è sottile.