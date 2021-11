Rust: un membro della crew fa causa ad Alec Baldwin per la sparatoria sul set

Alec Baldwin è stato citato in giudizio a seguito della fatale sparatoria avvenuta sul set di Rust, che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins; con Baldwin citati anche l'addetta alle armi Hannah Gutierrez-Reed, l'assistente alla regia David Halls e altri accusati tutti di negligenza.

Alec Baldwin in una curiosa scena di To Rome with Love

A fare causa al protagonista della vicenda Alec Baldwin e agli altri membri della troupe di Rust è stato il capo elettricista, Serge Svetnoy che, secondo i documenti del tribunale ottenuti da ET, sostiene che la presunta negligenza degli imputati gli abbia causato un grave disagio emotivo dopo l'incidente. L'uomo, inoltre, afferma che il proiettile che ha colpito sia Halyna Hutchins che il regista Joel Souza ha quasi colpito anche lui, che poi ha dovuto confortare la direttrice della fotografia negli istanti precedenti alla sua morte.

Deadline, in esclusiva, ha ottenuto parte della denuncia effettuata da Serge Svetnoy, che dice: "Questo incidente è stato causato dagli atti negligenti e dalle omissioni degli imputati, e ciascuno di loro, così come i loro agenti, dirigenti e datori di lavoro. In parole povere, non c'era motivo per cui ci dovesse essere quel proiettile nella Colt 45. La presenza di un proiettile in un revolver rappresentava una minaccia letale per tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze".

Nicolas Cage voleva far licenziare l'addetta alle armi di Rust due mesi prima della morte di Halyna Hutchins

Le indagini, intanto, sono ancora in corso, portate avanti dallo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, il quale ha dichiarato che è anfora troppo presto per arrivare a delle accuse precise e che tutti i componenti della troupe, compreso Alec Baldwin, stanno collaborando alle indagini.