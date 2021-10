Nicolas Cage voleva far licenziare l'addetta alle armi di Rust due mesi prima della morte di Halyna Hutchins

Anche Nicolas Cage aveva avuto problemi sul set del western The Old Way con l'addetta alle armi che avrebbe consegnato una pistola carica ad Alec Baldwin, pistola che ha ucciso Halyna Hutchins sul set di Rust.

Solo due mesi prima della morte della direttrice della fotografia di Rust, Halyna Hutchins, anche Nicolas Cage aveva avuto problemi con l'addetta alle armi del film, la giovanissima Hannah Gutierrez-Reed, tanto di chiederne la rimozione dal set del western The Old Way.

Secondo The Wrap, Hannah Gutierrez-Reed sarebbe stata "oggetto di numerose lamentele" sul set di The Old Way, con Nicolas Cage. Lo stesso divo, infuriato, avrebbe chiesto la sua rimozione dalla produzione dopo che Gutierrez-Reed ha sparato con una pistola vicino al cast e alla troupe senza preavviso. Stu Brumbaugh, un membro della troupe, ha detto a The Wrap che era la seconda volta in tre giorni che accadeva e ha rivelato che Nicolas Cage ha lasciato il set con rabbia dopo aver gridato: "Avverti prima, mi hai appena fatto esplodere i miei fottuti timpani!"

Brumbaugh ha aggiunto: "Ho detto all'assistente alla regia, 'Dovete licenziarla'. Dopo la seconda volta ero arrabbiato. Andavamo troppo veloci. Lei era al suo primo impiego".

Hannah Gutierrez-Reed non è l'unico membro della troupe di Rust, il film con Alec Baldwin interrotto dopo la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins a causa di un'arma da fuoco caricata con un vero proiettile, il cui passato lavorativo è oggetto di contestazione. Anche l'assistente alla regia Dave Halls era stato licenziato dalla produzione di un altro film, Freedom's Path, dopo un incidente in cui un fucile "ha sparato inaspettatamente", ferendo un operatore al microfono. Secondo le indagini, sarebbe stato Halls a consegnare inconsapevolmente ad Alec Baldwin la pistola che ha ucciso Halyna Hutchins, dopo averla presa da un carrello con tre pistole che Hanna Gutierrez-Reed aveva preparato.