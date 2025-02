Last Take: il trailer del documentario sulla morte di Halyna Hutchins porta sul set di Rust

L'11 marzo arriverà sugli schermi di Hulu il documentario Last Take: Rust and the story of Halyna, dedicato all'incidente in cui ha perso la vita Halyna Hutchins, ecco il trailer.

Hulu ha condiviso il trailer del documentario Last Take: Rust and the Story of Halyna, in arrivo sugli schermi americani l'11 marzo, che racconterà quanto accaduto sul set del western con star Alec Baldwin prima e dopo la morte di Halyna Hutchins, coinvolta come direttore della fotografia.

L'incidente mortale è avvenuto il 21 ottobre 2021 durante le riprese che erano in corso al Bonanza Creek Ranch vicino a Santa Fe, New Mexico.

Il progetto sulla morte di Halyna Hutchins

Alec Baldwin, protagonista di Rust, stava girando una scena quando gli è stata consegnata un'arma che non era caricata a salve, ma con un vero proiettile che ha colpito Halyna Hutchins e ha ferito il regista Joel Souza.

L'attore non è stato condannato per l'incidente, mentre Hannah Gutierrez-Reed, responsabile delle armi usate sul set, è stata dichiarata colpevole dell'accusa di omicidio colposo ed è attualmente in carcere.

Ecco il trailer:

Le dichiarazioni della regista

Rachel Mason ha diretto Last Take: Rust and the Story of Halyna e sugli schermi si vedranno materiali inediti e interviste esclusive che faranno luce su molti elementi legati al giorno terribile in cui Hutchins ha perso la vita. Tra le persone coinvolte nella realizzazione del progetto ci sono membri della troupe e del cast, oltre ad amici e membri della famiglia della vittima.

Il documentario cerca così di capire come è potuto accadere l'incidente mortale e come affrontare il lutto.

Mason, in un comunicato, ha ricordato che Halyna era una sua amica e collaboratrice con cui sperava di lavorare a molti progetti nel corso degli anni. Il marito della filmmaker le ha però chiesto di realizzare il documentario, essendo certo che la storia sarebbe stata nelle mani di qualcuno che teneva a lei e di cui poteva fidarsi.

La regista ha ricordato che il suo unico obiettivo era mantenere Halyna al centro della sua storia, condividendo anche dettagli del suo passato e mostrando il lavoro compiuto durante la sua carriera, senza lasciare che quanto accaduto sul set di Rust mettesse in ombra la sua vita e ciò che amava fare.

Rachel ha quindi coinvolto nella realizzazione del documentario amici e conoscenti di Halyna ,riuscendo a raccontare anche i suoi ultimi 12 giorni di vita con rispetto e affetto.