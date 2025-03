Rust: Alec Baldwin è un fuorilegge costretto a rientrare in azione nel trailer

Il western Rust, segnato dalla drammatica morte di Halyna Hutchins sul set, ha ora un trailer e una data di uscita.

Il film arriverà infatti nelle sale americane il 2 maggio grazie alla distribuzione curata da Falling Forward Films e nel circuito di video on demand con la collaborazione di Ascending Media Group.

Le prime immagini del western

Rust è ambientato nel Kansas del 1880. Al centro della trama c'è un criminale, Harland Rust (Alec Baldwin), che deve rientrare in attività e smettere di nascondersi per salvare il nipote tredicenne, Lucas Hollister (Patrick Scott McDermott), dopo che il ragazzino viene condannato all'impiccagione a causa di una morte causata involontariamente. I due, diventati fuggitivi, dovranno cercare di non farsi catturare dal malvagio cacciatore di taglie Fenton 'Preacher' Lang (Travis Fimmel).

Ecco il trailer del western, che mostra anche il lavoro compiuto da Halyna Hutchins, che aveva l'incarico di direttore della fotografia, prima di perdere la vita sul set a causa di una pistola non caricata a salve.

I problemi affrontati dopo l'incidente mortale

Nel cast di Rust, scritto e diretto da Joel Souza, ci saranno anche Josh Hopkins e Frances Fisher.

L'incidente mortale, che verrà raccontato anche nel documentario Last Take in arrivo sugli schermi americani di Hulu, era avvenuto sul set nell'ottobre 2021, dando il via a una lunga indagine da parte delle autorità e a un processo che ha visto imputato anche Alec Baldwin. Hannah Gutierrez-Reed, che doveva occuparsi delle armi usate sul set, è stata dichiarata colpevole ed è ancora in carcere.

Le riprese del western erano quindi ricominciate nell'aprile 2023 in Montana. Il film ha avuto la sua première in Polonia, in occasione del Camerimage Film Festival.