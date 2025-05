Rust: Hannah Gutierrez-Reed, la responsabile delle armi di scena condannata, è stata rilasciata dal carcere

La responsabile della armi di scena del film Rust, Hannah Gutierrez-Reed, è stata rilasciata dal carcere nella giornata di ieri, dopo la condanna per omicidio colposo ricevuta nel marzo 2024.

Gutierrez-Reed era stata invece assolta dall'accusa di alterazione di prove. Era lei la responsabile delle armi e degli oggetti di scena sul set del film western quando il revolver nelle mani di Alec Baldwin sparò dei colpi che provocarono la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Il rilascio in libertà vigilata di Hannah Gutierrez-Reed

L'uscita dal carcere della donna è stata confermata dal portavoce del Dipartimento del Nuovo Messico, in una zona al confine tra la California e il Nevada. Nel 2023, il grand jury aveva incriminato Gutierrez-Reed per il possesso di un'arma da fuoco in un bar in Nuovo Messico il 1° ottobre 2021.

La donna ha scontato 18 mesi di carcere per l'accusa di omicidio colposo legata al fatto tragico di Rust, che ha coinvolto anche Alec Baldwin, ed è stata detenuta presso il carcere di Grants. Il rilascio di Gutierrez-Reed è in libertà vigilata e con la condizionale, situazione nella quale rimarrà per un anno, fino al 23 maggio 2026. In questo periodo, dovrà rispettare delle regole: monitoraggio elettronico, coprifuoco e obbligo di lavorare o iscriversi ad un corso di studi.

La sparatoria sul set di Rust con Alec Baldwin

Sul set del film western Rust, Alec Baldwin sparò cinque colpi da un'arma di scena carica, che uccisero la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferirono il regista Joel Souza.

Per questo tragico evento, Hannah Gutierrez-Reed, responsabile delle armi sul set del film Rust ha ricevuto la pena massima per questo tipo di reato:"Hannah è, e lo è sempre stata, molto provata e addolorata per questo tragico incidente. Ma non ha commesso omicidio colposo. Queste accuse sono il risultato di un'indagine viziata e di una comprensione errata dei fatti" dichiararono nel gennaio 2023 i suoi avvocati difensori.