I registi di Avengers: Endgame rispondono a Martin Scorsese: 'Nessuno possiede il cinema'

Dopo aver atteso a lungo, anche i fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, hanno commentato le critiche di Martin Scorsese contro i film Marvel specificando che nessuno possiede il cinema.

Joe ed Anthony Russo si godono lo straordinario successo di Avengers: Endgame al botteghino, dedicandosi ora a progetti più piccoli e personali, e commentano le dichiarazioni rilasciate da Martin Scorsese contro i cinecomic Marvel nel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter in cui specificano: "Alla fine per noi il cinema è ciò che unisce le persone permettendogli di godere di un'esperienza emozionante".

Commentando gli eccezionali incassi di Avengers: Endgame, che ha raggiunto i 2,78 miliardi di dollari, Joe Russo aggiunge: "Quando guardiamo il box office di Avengers: Endgame, non lo vediamo indice di successo finanziario, ma di successo emotivo. E' un film che ha avuto un impatto senza precedenti sul pubblico di tutto il mondo nel modo in cui condivide e veicola un racconto. Alla fine cosa conta? Siamo solo due ragazzi di Cleveland, Ohio, e il cinema è una parola di New York. A Cleveland, li chiamiamo film."

A concludere il discorso ci pensa Anthony Russo che dichiara: "Secondo un altro pensiero, nessuno possiede il cinema. Noi non possediamo il cinema, voi non possedete il cinema. Scorsese non possiede il cinema."