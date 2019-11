Marvel: in arrivo un film epico come Avengers: Endgame, ma non si tratta di Avengers 5

I rumor su Marvel anticipano la lavorazione di un film epico come Avengers: Endgame, che però non sarebbe Avengers 5.

Marvel starebbe preparando un nuovo cinecomic epico come Avengers: Endgame, ma a quanto pare non si tratterebbe di Avengers 5. Il futuro dello studio non è stato ancora svelato del tutto ai fan, ma secondo un nuovo rumor qualcosa di grosso è in preparazione, ma non si tratta di un nuovo capitolo della saga degli Avengers.

Avengers: Endgame - Black Widow

La Infinity Saga si è conclusa con la sconfitta di Thanos e il parziale restauro dell'ordine nell'universo. Su Reddit circolano teorie in cui si anticipa il nuovo possibile villain dell'MCU. In più sarebbe in arrivo un nuovo lungometraggio che punterà a bissare il successo e l'epicità di Avengers: Endgame.

Secondo i rumor il titolo in questione potrebbe essere proprio Secret Wars, basato su una delle più celebri serie a fumetti di Marvel. Sono in molti a ritenere Secret Wars un'ottima scelta per il futuro dell'MCU post Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home potrebbe aver piantato i semi per questa storia.

Secondo We Got Things Covered, il villain del film, Doctor Doom, sarà anche il successo di Thanos e nuovo villain dell'MCU. per vederlo in azione, però, potremmo dover attendere addirittura fino alla Fase 6 dell'MCU, ma la pazienza dei fan potrebbe essere premiata addirittura con il ritorno dei fratelli Russo. Già in passato i Russo hanno espresso il loro interesse in Secret Wars anticipando la possibilità di realizzare addirittura sei film dal fumetto.

In attesa di avere conferma a queste ipotesi, le uniche certezze sul futuro dell'MCU riguardano la Fase 4 che si aprirà a maggio 2020 con Black Widow e si concluderà a novembre 2021 con Thor: Love and Thunder.