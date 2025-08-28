Il Gladiatore 3: a che punto siamo con il film? Ridley Scott aggiorna sul sequel

Il regista Ridley Scott continua a mostrare entusiasmo per i suoi storici franchise. In una recente intervista con The Guardian, Scott ha condiviso aggiornamenti su Il Gladiatore 3 e su un possibile nuovo prequel di Alien, confermando che nonostante l'età, il suo impegno nel cinema rimane costante.

La saga di Il Gladiatore ha ripreso le vicende del figlio di Massimo, Lucio, nel secondo film, ma il successo al botteghino non è stato all'altezza delle aspettative. Nonostante ciò, Scott ha rivelato di avere già in mente il terzo capitolo della saga, mostrando grande passione per il completamento della storia della famiglia di Lucio e del Colosseo.

Il Gladiatore 3: cosa sappiamo finora

Secondo il regista, Il Gladiatore 3 è in fase di sviluppo. Nonostante il progetto non abbia ancora ottenuto il via libera ufficiale dallo studio, Scott è al lavoro su sceneggiatura e concept. Il budget del secondo film, stimato intorno ai 240 milioni di dollari, ha portato a incassi totali di circa 462 milioni, una cifra che, pur essendo considerevole, non ha soddisfatto gli standard previsti.

l Gladiatore 2: Paul Mescal nei panni di Lucius combatte nell'arena

Questo non sembra tuttavia scoraggiare Scott, il quale punta a una produzione più contenuta e attenta ai dettagli per il nuovo capitolo. Gli appassionati del franchise sperano che la storia di Lucio possa ricevere una conclusione all'altezza della leggenda iniziata nel primo film.

Alien: nuovi prequel in cantiere

Per quanto riguarda il franchise di Alien, Scott ha confermato che il suo coinvolgimento sarà principalmente come produttore esecutivo. Dopo i prequel Prometheus e Alien: Covenant, non dirige direttamente nuovi capitoli del franchise, ma supervisiona progetti come Alien: Romulus e la serie TV Alien: Earth. Durante l'intervista, Scott ha affermato che un altro prequel non è escluso, ma che deve ancora trovare l'idea giusta per svilupparlo. L'accoglienza mista ricevuta da Covenant e il successo di Romulus indicano un futuro ancora ricco di possibilità per l'universo alieno, anche se la strada verso un nuovo film non è immediata.

Il Gladiatore 2: la grinta di Pedro Pascal in combattimento

Il regista 87enne continua a essere motivato dalla passione per il cinema e dai progetti ambiziosi. Sebbene non vi siano conferme ufficiali su date di inizio produzione per Il Gladiatore 3 o il nuovo prequel di Alien, Scott rimane determinato a esplorare entrambe le saghe. Per i fan, le dichiarazioni del regista sono un segnale incoraggiante: nonostante le difficoltà al botteghino e le critiche miste ricevute dai sequel, Scott intende continuare a espandere due dei franchise più iconici della storia del cinema, offrendo nuove storie e approfondimenti sui personaggi più amati.