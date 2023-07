Romantiche: stasera su Sky Cinema il film di Pilar Fogliati con Levante

Stasera su Sky Cinema va in onda, in prima visione, Romantiche, la commedia diretta e interpretata da Pilar Fogliati, con colonna sonora e cameo di Levante.

Romantiche, commedia diretta e interpretata da Pilar Fogliati, arriva stasera, 31 luglio, su Sky Cinema Uno alle 21:15 in prima visione (alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance). Opera prima da regista della Fogliati, il film è disponibile anche in streaming su NOW e Prime Video.

La trama

Romantiche: una momento del film

Romantiche è l'intreccio di quattro storie diverse. Protagoniste quattro ragazze contemporanee che raccontano varie sfumature della femminilità. Eugenia Praticò è un'aspirante sceneggiatrice che ha lasciato Palermo per inseguire il suo sogno a Roma, ma prestando molta attenzione al fatto che l'eventuale successo debba rimanere di nicchia, grazie a un pubblico estremamente ristretto. Uvetta Budini di Raso è un'aristocratica raffinata, tanto bella quanto addormentata: per lei, è arrivato il momento di debuttare nel mondo del lavoro. Michela Trezza sta per convolare a nozze ma non vorrebbe abbandonare la vita di provincia a Guidonia. Infine conosciamo Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma Nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato. E tutte e quattro, a modo loro, cercano il loro posto nel mondo.

Il cast

Romantiche: un frame del film

Nel film Pilar Fogliati - oltre a curare la regia - interpreta quattro ritratti ironici che danno vita a una commedia a episodi. Il film vede la partecipazione nel cast di Barbora Bobulova, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio e Giovanni Anzaldo, con l'amichevole partecipazione di Rodolfo Laganà ed Edoardo Purgatori. Levante, oltre a comporre la colonna sonora (che le è valsa un premio speciale al Magna Grecia Film Festival e una candidatura ai Nastri d'Argento), appare in un cameo.

Il soggetto di Romantiche (qui la nostra recensione) è di Giovanni Veronesi e Pilar Fogliati. La sceneggiatura è di Giovanni Veronesi, Pilar Fogliati e Giovanni Nasta.

Il film è stato premiato con il Nastro D'Argento 2023 per la Migliore attrice in un film commedia a Pilar Fogliati e con il Globo d'Oro 2023, per la per la Miglior Commedia e per la Miglior Attrice (Pilar Fogliati).