Romantiche, la recensione: una, nessuna e centomila Pilar Fogliati

La recensione di Romantiche, film d'esordio da regista di Pilar Fogliati, in cui interpreta quattro personaggi diversi. In sala.

Tutto è cominciato con un video in cui mostrava la differenza di accento tra chi vive a Roma nord e chi a Roma sud: Pilar Fogliati, grazie alla sua verve, è diventata subito virale. Tanto da arrivare sui cellulari di Carlo Verdone e Giovanni Veronesi. Con il primo hanno quasi sfiorato una collaborazione (lui avrebbe dovuto interpretare il padre di lei), con il secondo hanno scritto il suo film d'esordio come regista. La recensione di Romantiche, non può che partire dal talento poliedrico della sua autrice.

Corro da te: Pilar Fogliati in una scena del film

Forte del successo della serie Netflix Odio il Natale, Pilar Fogliati si prende ufficialmente lo scettro di icona generazionale, interpretando tutto il disagio dei Millennials. Il disagio esistenziale che abbiamo visto in Gianna nel periodo natalizio qui è quadruplicato nei personaggi di Eugenia Praticò, Tazia De Tiberis, Michela Trezza e Uvetta Budini Di Raso. Sono loro le protagoniste di Romantiche, in sala dal 23 febbraio.

La prima è un'aspirante sceneggiatrice, arrivata a Roma dalla Sicilia per tentare di far leggere il manoscritto Olio su mela; la seconda è una pariolina aggressiva che ha tutta una sua teoria su come trattare gli uomini; la terza vive in provincia, a Guidonia; l'ultima è un'aristocratica, che frequenta soltanto cugini altolocati come lei, ma vuole sporcarsi le mani provando a fare la panettiera. Tutte hanno in comune la stessa psicoterapeuta, la dottoressa Valeria Panizzi, interpretata da Barbora Bobulova.

Pilar Fogliati: attrice, sceneggiatrice e regista

Riprendendo la tradizione dei film a episodi, Pilar Fogliati ritrae con grande affetto una umanità molto varia: l'aspirante sceneggiatrice soffre la lontananza dal centro pulsante dell'industria cinematografica che è Roma, che si traduce in un taglio di capelli e un abbigliamento standard, che rispecchia "l'idea di sceneggiatrice di successo". Tazia porta invece una coda di cavallo, è dura e intransigente, fa discorsi sul tradimento per consolare le sue amiche che però poi le stessa non riesce a rispettare. Michela sta per sposarsi, ma quando incontra un ragazzo di cui era innamorata da ragazzina comincia ad avere dei dubbi. Uvetta, che ha uno dei nomi più belli mai usati in un film, assolutamente inventato, ma paradossalmente molto realistico per identificare un certo tipo di persona della Roma bene.

Odio il Natale, Pilar Fogliati: "L'ansia dei trent'anni per una serie generazionale"

Pilar scrive, insieme a Veronesi, interpreta e dirige: il suo talento per gli accenti e la fisicità che riempie lo schermo non si discutono. Per quanto riguarda regia non ci sono particolari guizzi, ma compensa la verità della scrittura: si vede che l'autrice ha osservato a lungo tutte le tipologie umane che racconta. Ho frequentato, assorbito, rielaborato. Ne viene fuori un racconto spietato ma allo stesso tempo affettuoso per una generazione schiacciata dall'ansia di non essere l'altezza e non avere un futuro.

Romantiche: il trailer del film di Pilar Fogliati

Fogliati si dimostra generosa non soltanto sulla pagina, ma anche con i suoi attori: dà ampio spazio ai colleghi, a partire da Bobulova, la costante dei quattro episodi, Dianel Fleri, Rodolfo Laganà e Levante, che firma anche le musiche e ha una delle battute più efficaci: "È raro che il talento rimanga inespresso". Quello di Pilar Fogliati si è manifestato ed è evidente. La aspettiamo con sempre maggior fiducia alla prossima prova.