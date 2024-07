Michele Riondino e Pilar Fogliati ospiti della terza giornata di Ciné - Giornate di Cinema di Riccione

Giunge alla terza giornata il programma di Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, sempre più ricco di appuntamenti. I lavori proseguono con convention, presentazioni con registi e attori, convegni, proiezioni e appuntamenti speciali con i protagonisti del cinema italiano, per raccontare il cinema in tutte le sue sfaccettature.

Fitto il calendario della sala Concordia che aprirà la giornata di giovedì con Warner Bros. Discovery (ore 9.45). Tanti gli ospiti attesi all'interno delle convention della giornata, che racconteranno in anteprima al pubblico di addetti ai lavori il cinema della prossima stagione. Con Medusa Film (ore 11.30) saranno presenti alcuni grandi nomi della commedia tra cui Christian De Sica e Lillo, per presentare la nuova commedia natalizia firmato da Eros Puglielli, Cortina Express, oltre a Diego Abatantuono insieme al regista Gianni De Blasi per L'ultima settimana di settembre; e poi ancora Francesco Costabile che porterà al pubblico il suo nuovo Familia, insieme ai protagonisti Francesco di Leva, Barbara Ronchi e Francesco Gheghi; Riccardo Scamarcio per Muori di lei, diretto da Stefano Sardo; fittissimo invece il parterre di ospiti di Ricomincio da taaac, con i registi Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi, e gli interpreti Germano Lanzoni, Leonardo Uslengo, Paolo Calabrese, Maurizio Bousso. Ad arricchire la convention di Vision Distribution (16.45) saranno presenti Edoardo Leo con il suo ultimo film da regista, Non sono quello che sono; Giampaolo Morelli con L'amore e altre seghe mentali; i Fratelli D'Innocenzo con Dostoevskij. Saranno inoltre presentati i listini di Europictures (ore 12.45), Plaion (ore 18.00), Fandango (ore 18.30).

Metti una sera a Riccione

Una scena di Romantiche

La serata di giovedì 4 porterà a Riccione i festeggiamenti in occasione dell'80° anniversario di ANICA, che nell'ambito di Ciné assegnerà per la prima volta il Premio ANICA 80, assegnato alle opere prime prodotte con budget non superiore a 4 milioni di euro e dirette da registi di età non superiore a 45 anni che hanno registrato il maggior numero di presenze in sala tra il primo gennaio 2023 e il 31 marzo 2024. L'Arena di Ciné in Città, dalle ore 21.30, sarà il palcoscenico in cui sarà assegnato il prestigioso premio a Michele Riondino, regista e interprete di Palazzina Laf, e Pilar Fogliati per Romantiche. Dopo la cerimonia di premiazione, la serata proseguirà con la proiezione di Palazzina Laf.

ANICA, nel corso della giornata (Sala Polissena, ore 15.00), organizzerà anche un convegno istituzionale dal titolo La centralità del mercato theatrical: progetti virtuosi a sostegno della filiera, moderato da Francesca Medolago Albani (Segretaria Generale ANICA). Ad aprire il convegno, il presidente ANICA Francesco Rutelli, per proseguire con i saluti istituzionali di Benedetto Habib (Presidente Unione Produttori ANICA), Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA) e Mario Lorini (Presidente ANEC). Durante il convegno, seguiranno gli interventi di Federico Bagnoli Rossi (Presidente e Direttore Generale FAPAV), Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello), Gian Luca Farinelli (Direttore Fondazione Cineteca di Bologna), Simone Gialdini (Presidente Cinetel, Direttore Generale ANEC), Cristina Priarone (Presidente di Italian Film Commissions), Moira Mazzantini(Presidente L.A.R.A.), Davide Novelli (Amministratore Delegato Cinetel), Tomaso Quilleri (Direttore programmazione Il Regno del Cinema) e Remigio Truocchio (General Manager Cineventi).

Anche il programma della giornata di Ciné Camp regala tante sorprese ai giovani cinefili. Le proiezioni della giornata saranno Il mio amico tempesta di Christian Duguay e Normale di Olivier Babinet. I ragazzi e ragazze di Ciné Camp potranno inoltre partecipare a interessanti laboratori, come quello di animazione (Palazzo dei Congressi, ore 9.30) e quello di recitazione (ore 15.00), accompagnati da importanti nomi del panorama cinematografico e teatrale contemporaneo.