Rogers: The Musical, Disney ha inserito furtivamente un easter egg su Deadpool (FOTO)

Deadpool non è ancora entrato ufficialmente nell'MCU, ma Disney continua a stuzzicare i fan con vari easter egg sul suo arrivo. Uno di questi è stato trovato nello spettacolo Rogers: The Musical.

Nonostante il mercenario chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds debba ancora entrare in maniera ufficiale nel Marvel Cinematic Universe, Disney ha già inserito dei riferimenti per stuzzicare i fan. Un easter egg in particolare di Rogers: The Musical ha catturato l'attenzione degli utenti in rete: tra i vari cartelloni giganti presenti a Times Square c'è uno con la scritta "Margaret's Frozen Chimichangas", chiaro riferimento al cibo prediletto da Deadpool.

Rogers: The Musical è uno spettacolo in carne e ossa nato da na memorabile sequenza della serie Hawkeye Jeremy Renner. Lo show è dedicato alla storia di Captain America e alle prime lotte per difendere la Terra compiute con gli altri Avengers. Al momento il musical è in programma soltanto nei parchi Disney della California fino al 31 agosto.

Lo spettacolo, della durata di 30 minuti, segue la storia di Steve Rogers, fin dalle sue origini. Sul palco fanno quindi la loro comparsa anche Peggy Carter, Nick Fury e alcuni degli Avengers.

Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Deadpool 3, riprese stoppate

Le riprese di Deadpool 3 sono al momento in stand-by per via dello sciopero congiunto di attori e sceneggiatori, e non sappiamo quando riprenderanno. Il film diretto da Shawn Levy ha una data di uscita prevista per maggio 2024. Nel cast ci saranno Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, e Shioli Kutsuna.

Il film vedrà l'atteso team up tra Deadpool e Wolverine, per la prima volta con indosso l'iconico costume giallo dei fumetti.