Deadpool & Wolverine: due divertenti video e un poster inedito per promuovere la vendita dei biglietti

Negli Stati Uniti, da oggi, è possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere alle proiezioni di Deadpool & Wolverine e, per l'occasione, sono stati condivisi due nuovi video promozionali e un poster inedito.

Nel terzo capitolo della storia dell'irriverente mercenario rientrerà in scena Logan, interpretato da Hugh Jackman, dopo che il suo amico Ryan Reynolds è riuscito a convincere l'attore australiano a riprendere l'iconico ruolo ancora una volta.

La promozione del sequel

Come ci si poteva aspettare, per invitare i fan ad acquistare i biglietti non è stato realizzato un unico promo di Deadpool & Wolverine. Oltre al tradizionale montaggio con scene inedite, particolarmente spettacolari e ricche d'azione, online è stato infatti condiviso un secondo filmato in cui Hugh Jackman prova a fare una sorpresa a Ryan Reynolds regalandogli i biglietti per andare insieme al cinema. I due riflettono tuttavia sul contenuto del film, mostrando i due personaggi mentre si fanno reciprocamente del male, e si rendono conto di quanto sia una situazione complicata.

Ecco i due promo:

Cosa racconta il film

Nel cast del prossimo capitolo delle avventure di Deadpool, diretto da Shawn Levy, oltre ai protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ci saranno anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Secondo una sinossi apparsa online, sul grande schermo i due protagonisti uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.