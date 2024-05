Deadpool & Wolverine: Marvel diffonde una sinossi vietata ai minori

Marvel ha condiviso online due versioni della sinossi ufficiale del film Deadpool & Wolverine, in arrivo nelle sale americane il 26 luglio.

Poche ore fa, negli USA, sono infatti state aperte le prevendite per le proiezioni dell'atteso sequel e la descrizione della storia è stata proposta in un modo adatto a tutte le età e un altro contraddistinto da un linguaggio molto più adulto e in linea con il personaggio.

Le due descrizioni del film

La versione "pulita" della sinossi di Deadpool & Wolverine spiega: "Wolverine sta recuperando la forma fisica dopo le ferite subite quando il suo cammino si incrocia con quello dello sboccato Deadpool. I due uniscono le forze per sconfiggere un nemico comune".

Disney e Marvel hanno inoltre pubblicato una versione "vietata ai minori" dall'approccio molto più irriverente.

La trama è la seguente: "I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fatto fino a questo momento, Deadpool & Wolverine. Uno svogliato Wade Wilson fa fatica ad adattarsi alla vita civile. I suoi giorni da mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono nel suo passato. Quando il suo pianeta natale si ritrova ad affrontare una minaccia esistenziale, Wade deve, con riluttanza, unire le forze con uno ancora più riluttante... Più riluttante? Il più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... Fanculo! Le sinossi sono fottutamente stupide".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman "discutono" in maniera amichevole

Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds sulle ipotesi legate a un cameo di Taylor Swift: "Tutto è possibile"

Il cast del film

Il nemico a cui si fa riferimento nelle sinossi è Cassandra Nova (Emma Corrin), la sorella gemella di Charles Xavier.

Nel cast del film, diretto da Shawn Levy, ci saranno anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Come tradizione nei film del MCU, i dettagli precisi della trama e i nomi degli interpreti non sono stati svelati dallo studio e rimane un alone di mistero riguardanti eventuali cameo e sul possibile futuro ideato per i personaggi di Wolverine e Deadpool, interpretati da Hugh Jackman e Ryan Reynolds.