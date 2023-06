Rogers: Il Musical, il trailer dello show Disney ispirato a un episodio di Hawkeye

Disney ha condiviso online il trailer di Rogers: Il Musical, lo spettacolo che andrà in scena in California in un parco dello studio.

Disney ha condiviso online il trailer di Rogers: Il Musical, lo spettacolo che era stato ideato per il primo episodio della serie Hawkeye.

Nel video si vedono alcuni momenti dello spettacolo che debutterà domani nell'Adventure Park di Disney California, mostrando Steve Rogers mentre si trasforma in Captain America e incontra gli altri Avengers.

Lo spettacolo

Rogers: Il Musical andrà in scena fino al 31 agosto e, per ora, non è stato svelato se lo show sarà programmato in altre location.

Il progetto di produrre realmente il musical mostrato in Hawkeye era stato annunciato a settembre, durante l'evento D23.

Lo show, ideato per una memorabile sequenza della serie con Jeremy Renner, è dedicato alla storia di Captain America e alle prime lotte per difendere la Terra compiute con gli altri Avengers.

La versione realizzata per Disney California è composta da un solo atto e si è deciso di realizzarla come parte dei festeggiamenti per il centesimo anniversario della nascita della Disney.

Lo spettacolo, della durata di 30 minuti, segue la storia di Steve Rogers, fin dalle sue origini. Sul palco fanno quindi la loro comparsa anche Peggy Carter, Nick Fury e alcuni degli Avengers.

Tra le canzoni proposte durante il musical ci sono brani come Save the City, e cinque nuove canzoni scritte appositamente per l'occasione.