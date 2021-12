Rocky, Dolph Lundgren conferma: "Uno spinoff su Ivan Drago ? Ne stiamo discutendo"

Da tempo si parla di un ipotetico spinoff di Rocky dedicato al personaggio di Ivan Drago. Il suo interprete, Dolph Lundgren, non fa mistero che il progetto sarebbe ancora in fase di discussione presso MGM.

Creed II: una scena con Dolph Lundgren e Florian Munteanu

Il pugile russo Ivan Drago è apparso in Rocky IV per poi fare ritorno in Creed II, quando suo figlio (interpretato da Florian Munteanu) sfida Adonis Creed (Michael B. Jordan) sul ring, riproponendo una battagli simile a quella di Rocky IV in cui il padre di Adonis, Apollo Creed (Carl Weathers), muore sul ring per mano di Drago. Creed II esplora la relazione del personaggio col figlio dopo l'abbandono della moglie.

Parlando con l'Hollywood Reporter di una scena eliminata di Creed II in cui Rocky e Ivan Drago vengono alle mani, Dolph Lundgren ha dichiarato:

"Ho pensato che fosse un buon momento. Era un momento per i fan. È stato un breve litigio e ho pensato che funzionasse. Ma il regista Stephen Caple Jr. e la MGM hanno ritenuto che fosse estraneo alla storia e che non aggiungesse nulla. A proposito, penso che si parli di realizzare un intero spin-off su Drago con MGM. Quindi potreste avere di più."

Lo spin-off, se realizzato, probabilmente proseguirà alcuni temi toccati in Creed II, aggiungendo inoltre materiale inedito di Rocky IV. Materiale in parte confluito nel director's cut di Rocky IV, Rocky vs. Drago. Sebbene Lundgren non abbia ancora visto il film, rimane amico di Sylvester Stallone e ha un'idea di cosa comporti la nuova versione:

"Beh, quando ho interpretato il personaggio mi ero costruito una backstory su come fosse stato addestrato dal governo che lo teneva sotto controllo. Non aveva molto da dire. Non era davvero una persona malvagia; era solo un prodotto del sistema. È il mostro di Frankenstein. Non è il dottor Frankenstein; quella era l'Unione Sovietica. Parte di questa backstory è emersa nell'85. Qualcosa è emerso perché anche in Creed II non stavo interpretando un cattivo. Sly e io siamo amici, ma adesso immagino che lui abbia voluto mostrare l'altro lato del personaggio. Quindi sono sicuro che mi divertirò".