Robert Pattinson: “Non sono riuscito a nascondere a Christopher Nolan il provino per The Batman”

Tenet: Robert Pattinson con John David Washington in una foto del film

Durante le riprese di Tenet l'attore Robert Pattinson ha cercato di nascondere a Christopher Nolan il provino per The Batman. Questo è quanto raccontato dal divo inglese in una recente intervista concessa all'Irish Times, dove ha svelato che Nolan ha capito tutto subito.

Queste le parole di Pattinson: "È buffo perché Chris tiene nascoste molte cose che hanno a che fare con i suoi film, e a un certo io dovevo fare lo stesso con ciò che riguardava Batman, e dovevo mentire a Chris per andare al provino - gli dissi che era un'emergenza legata alla mia famiglia. E appena dissi quelle parole lui rispose 'Hai il provino per Batman, vero?'." Questo è avvenuto nel maggio del 2019, nello stesso periodo in cui iniziavano le riprese del film di Nolan, ed è logico supporre che il cineasta abbia semplicemente dedotto che Pattinson era in lizza per il ruolo di Bruce Wayne, anche se c'è chi pensa che possa aver avuto accesso all'informazione tramite i suoi legami professionali con la Warner Bros., che ha prodotto e/o distribuito tutti i suoi film dal 2002 a oggi.

Tenet: Robert Pattinson e John David Washington in una foto del film

Tenet è attualmente previsto per il 26 agosto in Italia e in altri paesi dove la riapertura dei cinema è in corso o già avvenuta, mentre negli Stati Uniti è prevista un'uscita scaglionata a partire dall'inizio di settembre, simile alla strategia che si era soliti usare per i mercati americani qualche decennio fa.

The Batman è invece previsto per ottobre 2021, e le riprese sono attualmente in standby per cause di forza maggiore. Si tratterà della decima apparizione cinematografica dell'Uomo Pipistrello in live-action per la Warner Bros., e Robert Pattinson sarà il settimo attore a interpretarlo in carne e ossa sul grande schermo. Sempre nel 2021 rivedremo la versione di Ben Affleck, grazie all'uscita in streaming del montaggio di Justice League preparato da Zack Snyder prima di lasciare il progetto per un lutto in famiglia nel 2017.