Robert Pattinson: "Non so come si recita"

Robert Pattinson è convinto di non saper recitare. L'attore inglese lo ha confessato nel corso di una lunga intervista al Guardian in cui ha parlato dei suoi prossimi progetti e ha lodato i suoi colleghi, a suo parere decisamente più bravi di lui.

Berlino 2018: Robert Pattinson al photocall di Damsel

Robert Pattinson non nutre grande fiducia nelle proprie doti attoriali. Nonostante tanti registi importanti abbiano scommesso su di lui, l'attore si sente ancora piuttosto insicuro e guarda a colleghi come Willem Dafoe o all'eccezionale Joaquin Phoenix: "Io so solo interpretare le scene in tre modi. Sono agitato per ogni singolo film."

Robert Pattinson ammette ridendo di essere "catastrofico" e di temere sempre il peggio: "Penso sempre che stia per succede la peggior cosa possibile. Così quando accade sono preparato". Robert Pattinson è terrorizzato dalle prove perché se recita bene prima del vero ciak teme di non riuscire a ripetere la performance:

"Se sto facendo una scena e vedo che l'altro attore si aspetta che la faccia nel modo in cui la sto facendo, se non vedo la sorpresa nei sui occhi, mi sento stupido".

Anche l'esperienza sul set di The Lighthouse al fianco del veterano Willem Dafoe ha lasciato il segno nell'interprete 33enne, che si è sentito intimidito dall'incredibile energia del collega "perché io sono so davvero come si recita, ho voluto che diventasse una cosa reale, e una delle cose che ho sempre pensato mi sarebbe riuscita un po' più facile se scuoti il tuo stato fisico subito prima del ciak. Entri nella scena con un sentimento diverso."

A breve una nuova prova impegnativa attende Robert Pattinson che si appresta a interpretare il nuovo Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves. Pochi giorni fa un artista ha anticipato l'aspetto di Robert Pattinson in The Batman realizzando un calco del suo viso.

Pattinson è anche nel cast di Tenet di Christopher Nolan, uno dei film più attesi del 2020.