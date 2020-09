Robert Pattinson: "Dopo Harry Potter, ho deciso di imparare davvero a recitare"

Prima di Twilight, Robert Pattinson aveva già avuto un'esperienza importante in Harry Potter e Il Calice di Fuoco, 11 mesi di set che lo hanno portato a decidere di imparare davvero a recitare, come ha affermato lui stesso.

Robert Pattinson è Cedric Diggory

In un'intervista a Collider, Robert Pattinson ha ricordato il ruolo di Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco, personaggio abbastanza rilevante nel film visto che si trattava di uno dei partecipanti al famoso Torneo Tre Maghi. L'attore svela che, però, rispetto ai suoi colleghi Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, si sentiva ad un livello inferiore e così decise di recitare solo in progetti di basso profilo in modo da poter comprendere meglio l'arte della recitazione:

"Quando ho lavorato sul set di Harry Potter, ricordo di aver guardato Dan, Rupert ed Emma e di aver pensato, 'Quei ragazzi sono veri attori'. Sono rimasto colpito da loro...Dopo quest'esperienza non volevo fare progetti che chiunque avesse visto Harry Potter sarebbe andato a vedere al cinema. Volevo insegnare a me stesso come recitare davvero."

Dopo questa breve pausa in piccole produzioni, Robert Pattinson è poi stato lanciato in uno dei franchise per ragazzi più famosi ancora oggi, ovvero Twilight, al fianco di Kristen Stewart. A quanto pare, il lavoro fatto su sé stesso dopo Harry Potter gli ha portato davvero fortuna.

Robert Pattinson tornerà prossimamente al cinema nel tanto atteso The Batman di Matt Reeves, una nuova versione del Cavaliere Oscuro. Insieme a lui ci saranno anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John Turturro.