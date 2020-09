Tenet, una teoria su Robert Pattinson "approvata" dai fan

Se avete già visto Tenet, allora non c'è pericolo, potete proseguire con la lettura. Anzi, è probabile che la teoria che segue sul personaggio di Robert Pattinson, Neil possa confermare quello che avete pensato anche voi. Se invece non avete ancora visto l'ultimo film di Christopher Nolan, vi consigliamo di non proseguire la lettura per evitare spoiler .

Stiamo parlando infatti di una teoria piuttosto popolare sulla reale identità di Neil, che nella pellicola dimostra di sapere molto più di quel che racconta inizialmente al Protagonista (John David Washington).

Popolare perché, secondo anche un sondaggio da parte del sito DigitalSpy, sono in molti (quasi il 65% degli utenti che hanno preso parte al poll) a pensare che Neil sia in realtà la versione adulta di Max, il figlio di Kat (Elizabeth Debicki) e Sator (Kenneth Branagh), interpretato dal giovane Laurie Shepherd.

Tenet: Robert Pattinson in una scena del trailer

I conti, dopotutto, tornerebbero, soprattutto in virtù del fatto che sarà il Protagonista a reclutarlo, come lui stesso ci tiene a precisare, e considerando il fatto che anche Nolan è stato vago sull'identità del personaggio.

In un'intervista con Entertainment Weekly! ha infatti dichiarato: "Pensiamo possa chiamarsi Neil. Ma non sai mai cosa succede davvero con queste identità".

Certo, l'intervista in questione era stata realizzata prima della release del film, ma se provate a guardare Tenet con questa particolare chiave di lettura in mente, vedrete che potrà suonarvi alquanto plausibile.

Se tuttavia ciò che aspettate sono delle certezze, e una conferma magari anche da Nolan in persona... Beh, abbiamo una sola parola per voi: trottola!