Per Catherine Hardwicke, la notizia che Robert Pattinson sarà il prossimo James Bond ha avuto un effetto decisamente inatteso. La regista di Twilight, che nel 2008 scelse l'attore per interpretare Edward Cullen accanto a Kristen Stewart, ha raccontato di essere rimasta talmente sorpresa dall'annuncio da rischiare di cadere dal letto. E non si tratta di un dettaglio casuale: proprio lì, nella sua abitazione, Pattinson e Stewart avevano sostenuto insieme una delle audizioni più importanti della loro carriera.

L'audizione di Twilight che fece cadere Robert Pattinson dal letto

Ospite del The Kyle Buchanan Show, Hardwicke ha spiegato di non aver immaginato che i produttori avrebbero puntato su Pattinson. La sua fama, soprattutto dopo The Batman, sembrava infatti poco in linea con la tradizione del franchise, che spesso ha scelto interpreti ancora poco conosciuti per affidare loro il ruolo di 007.

Robert Pattinson in Twilight

"Sono quasi caduta dal letto. Non pensavo proprio che avrebbero scelto lui, perché c'era già stato The Batman ed è così famoso. Di solito preferiscono prendere un attore sconosciuto", ha raccontato. Poi la coincidenza che ha reso la sorpresa ancora più memorabile: "È lo stesso letto in cui Rob e Kristen hanno fatto per la prima volta il provino e girato la loro scena del bacio. È stato piuttosto surreale. Durante l'audizione lui era addirittura caduto dal letto, finendo sul pavimento".

La storia di quel provino era già emersa in passato. Nel 2022, parlando al podcast The Big Hit Show, Hardwicke aveva ricostruito il primo incontro tra i due attori, chiamati a dimostrare di avere la sintonia necessaria per interpretare Edward e Bella.

Il ricordo della regista non era esattamente quello di un Pattinson impeccabile al primo sguardo. L'attore si era presentato con i capelli tinti di nero per una parte teatrale, una frangia piuttosto improbabile, la camicia stropicciata e un aspetto poco curato. Hardwicke, inizialmente perplessa, aveva deciso di vedere come sarebbe andata la prova.

Poi era arrivata la scena del bacio. Pattinson si era immedesimato talmente tanto da perdere l'equilibrio e finire a terra. "Gli ho detto: "Amico, calmati"", aveva ricordato Hardwicke, che stava riprendendo tutto con una piccola videocamera. La regista aveva notato immediatamente la chimica tra i due, mentre Stewart era stata ancora più esplicita: secondo il suo ricordo, alla fine del provino aveva detto che doveva essere proprio Rob.

Anche Stewart aveva ripensato a quell'incontro in un'intervista concessa a The New Yorker nel 2021. Aveva descritto l'approccio intellettuale di Robert Pattinson, unito alla sua apparente indifferenza verso il materiale, come qualcosa con cui si era trovata immediatamente in sintonia. Erano giovani e inesperti, ma quella combinazione era esattamente ciò che serviva per dare vita ai due protagonisti.

"È strano, originale e non ha paura di dire cose assurde"

Hardwicke non ha risparmiato gli elogi per l'attore, spiegando quali caratteristiche lo rendano adatto a un personaggio iconico come Bond. "È intenso e interessante, ha un sacco di cose che gli passano per la testa. È strano, originale, non rientra in nessuno schema. Non ha paura di dire cose assurde, ed è questo che adoro di lui", ha dichiarato.

Robert Pattinson sul set come Edward Cullen

Una personalità che, secondo la regista, era già evidente ai tempi di Twilight e che ha contribuito a costruire una carriera lontana dalle aspettative iniziali. Dal vampiro Edward Cullen al vigilante di Gotham, fino all'agente segreto più famoso del cinema, Pattinson ha attraversato ruoli molto diversi, senza rinunciare alle scelte meno prevedibili.

C'è poi un'altra curiosità che Hardwicke ha riportato alla luce: Twilight sembrava aver anticipato il futuro dell'attore. In una scena del film, il personaggio di Eric Yorkie, interpretato da Justin Chon, distribuisce volantini per il ballo scolastico e annuncia che il tema scelto è Monte Carlo. Tra gli elementi evocati ci sono gioco d'azzardo, smoking e, naturalmente, James Bond. Subito dopo, la macchina da presa inquadra Edward Cullen. "Probabilmente avete visto quella scena online, quando diciamo "Bond, James Bond" e poi tagliamo su Rob. È stata proprio quella l'occasione in cui ho pensato: mettiamogli gli occhiali da sole", ha raccontato Hardwicke. L'attore era appena sceso dall'auto e aveva un'aria talmente elegante da suggerire spontaneamente il riferimento a 007. "Sembrava James Bond. A quanto pare stavamo già vedendo il futuro".

Quasi vent'anni dopo, quella battuta è diventata una coincidenza particolarmente divertente. E Hardwicke può dire di aver visto qualcosa nel suo giovane protagonista ben prima che il mondo si preparasse ad accoglierlo al servizio di Sua Maestà.