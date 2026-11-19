Da Batman a James Bond, Robert Pattinson sembra essere ovunque. E adesso anche il governo britannico ha deciso di scherzare sui suoi numerosissimi impegni cinematografici.

"Una volta c'erano i ruoli, per gli attori. Adesso li fa tutti Favino". In molti, nel leggere del ruolo di James Bond affidato a Robert Pattinson, hanno pensato - parafrasandola - a questa celebre battuta di Nando Martellone (alias Massimiliano Bruno) in Boris. E non è un caso: l'attore ormai è ovunque, specialmente nei franchising di grossa portata come The Batman e, ora, anche 007. Robert Pattinson ha talmente tanti film in programma che ormai anche il governo britannico ha qualcosa da dire.

L'attore di Odissea è infatti diventato il bersaglio di una serie di meme sulla sua capacità di accaparrarsi praticamente ogni ruolo disponibile a Hollywood. Una situazione che ha offerto anche alle istituzioni del Regno Unito l'occasione perfetta per concedersi una battuta, trasformando il nuovo 007 nel testimonial involontario di un'iniziativa dedicata all'occupazione giovanile.

Robert Pattinson e i 90mila posti di lavoro: la battuta del governo britannico

Lo humor inglese è famoso e chi gestisce i social del governo britannico deve averne in abbondanza. Mercoledì 18 novembre, infatti, sull'account Instagram ufficiale è comparso un post piuttosto insolito che utilizza la fotografia con cui Robert Pattinson è stato presentato come nuovo James Bond per promuovere un programma di inserimento lavorativo.

Il messaggio è una provocazione, ovviamente, ma molto riuscita: "Robert Pattinson si candiderà per tutti i 90mila posti di lavoro creati per i giovani attraverso il programma per l'occupazione giovanile".

Naturalmente l'attore non ha alcuna intenzione di presentare tutti questi curriculum (forse). L'iniziativa è reale, però, e punta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di oltre 90mila giovani britannici, attraverso opportunità di impiego finanziate dal governo.

Per attirare l'attenzione su un tema importante, dunque, le istituzioni hanno scelto di sfruttare uno dei tormentoni del momento. Una trovata che difficilmente sarebbe passata inosservata, considerando quanto il nome di Pattinson sia presente nelle notizie cinematografiche delle ultime settimane.

E poi, tecnicamente, il nuovo agente 007 lavora già per il governo di Sua Maestà. Almeno sul grande schermo.

Da Batman a James Bond, è diventato il re dei meme

Robert Pattinson in The Batman

A scatenare l'ironia del web è stato soprattutto l'annuncio del suo casting nel prossimo film di James Bond. Pattinson, del resto, ha già un'agenda che farebbe impallidire molti colleghi.

L'attore continua a vestire i panni di Bruce Wayne nel franchise di The Batman, ha preso parte a Odissea di Christopher Nolan, è protagonista di Primetime e figura anche nel cast di Dune: Parte Tre.

Un curriculum che ha ispirato battute sempre più fantasiose. Tra quelle diventate popolari sui social c'è chi sostiene che a rubarci il lavoro non sarà l'intelligenza artificiale, ma Robert Pattinson. Qualcun altro scherza sul fatto che, se abbiamo ancora un impiego, è soltanto perché l'attore non è interessato a occuparlo.

E c'è persino chi immagina di arrivare in ufficio e trovare Pattinson già comodamente seduto alla propria scrivania. Insomma, nessuna professione sembra davvero al sicuro dalla sua voglia di lavorare.

Robert Pattinson aveva già scherzato sui ruoli rubati agli attori più giovani

Robert Pattinson e Kristen Stewart ai tempi di Twilight

La parte più divertente di questa storia è che Pattinson stesso aveva anticipato il tormentone ben prima di essere scelto per interpretare James Bond.

Durante un'intervista del 2025 a Vanity Fair, insieme a Jennifer Lawrence, l'attore aveva affrontato anche la possibilità di tornare nell'universo di Twilight, la saga che per prima lo ha trasformato in una star internazionale.

In quell'occasione, aveva dichiarato scherzosamente: "Mi piace portare via il lavoro agli attori più giovani. Davvero. Voglio interpretare di nuovo un diciassettenne".

Una battuta tornata particolarmente attuale. Intanto, comunque, il governo britannico ha trovato il modo di sfruttare la sua popolarità per una buona causa. E chissà che il prossimo meme non arrivi direttamente dall'attore, magari tra una missione segreta e una visita a Gotham City.