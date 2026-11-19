Dopo una lunga attesa, è notizia di questi giorni la decisione di Amazon MGM Studios di consegnare a Robert Pattinson il ruolo di James Bond, dopo aver incaricato Denis Villeneuve della regia e Steven Knight della scrittura di soggetto e sceneggiatura del ventiseiesimo capitolo della saga di 007.

Perché, a dispetto di quanto EON (la storica casa di produzione del franchise, guidata da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, i quali hanno passato il testimone ad Amazon nel 2025, ndr) e il precedente cast creativo abbiano voluto raccontare in No Time To Die, James Bond è ancora ben presente, soprattutto se accompagna la fantasia e l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo da oltre sessant'anni. Era soltanto questione di tempo affinché la serie potesse ripartire con ritrovata determinazione.

Robert Pattinson è Bruce Wayne in The Batman (2022)

L'attore britannico, reduce dal successo di Odissea, è nel pieno della maturità artistica e, soprattutto, a quarant'anni non è né troppo giovane e né affatto in là con gli anni per intraprendere un percorso come nuovo 007. Del resto, Daniel Craig aveva 38 anni quando ha fatto il suo ingresso nella serie con Casino Royale (l'annuncio del nuovo Bond è arrivato proprio nel giorno del ventennale dall'uscita del film), e ha concluso quando ne aveva compiuti 53. Sean Connery, dal canto proprio, aveva 32 anni in Dr. No, ma ne dimostrava almeno una decina in più (era un'epoca molto differente). Roger Moore, addirittura, debuttò come Bond a 46 anni, ma il suo è stato lo 007 maggiormente navigato di sempre.

Robert Pattinson in TENET (2020)

Ma, sebbene molti ipotizzassero che il nuovo James Bond sarebbe stato al massimo un trentenne, non è soltanto l'età del personaggio (e quindi del suo interprete) l'aspetto determinante per la buona riuscita dell'agente segreto al servizio di Sua Maestà. Pattison è britannico, e questo è un altro argomento che depone a favore della scelta (molti pensavano che stavolta si virasse su un attore statunitense, vista la nuova casa di produzione); ha lineamenti e corporatura simili a quelli descritti da Ian Fleming nei romanzi, ed è perfettamente in grado di portare nel personaggio quella malinconia, quella disillusione nella vita, ma anche il sottile humor da cui 007 dovrebbe essere contraddistinto. Ma sono anche altre le ragioni per le quali Robert Pattinson sia stato il prescelto.

Un segnale forte e chiaro

Daniel Craig in No Time To Die (2021)

Proprio chi avrebbe dovuto preservare la saga di James Bond da ogni tentativo di porre a essa fine, ha contribuito a spingerlo in quella direzione. EON Production, e in particolare Barbara Broccoli, la squadra creativa guidata dal regista Cary Joji Fukunaga ma, soprattutto, Daniel Craig, hanno deciso che in No Time To Die sarebbe arrivato il momento di far morire 007, uccidendo di fatto un simbolo. Fareste mai morire Batman, Superman o Spider-Man? Certo, negli ultimi anni abbiamo assistito a dipartite illustri sullo schermo come i protagonisti storici di Star Wars, ed anche Iron Man e Black Widow, ma è stato un periodo di stanchezza dei rispettivi interpreti a spingere Lucasfilm e Marvel a intraprendere scelte così divisive.

Tutti i James Bond dal 1962 al 2021

Ma 007 va oltre: sessant'anni di inossidabilità del personaggio e l'eterna promessa "James Bond will return" non dovevano essere messe in discussione, poiché un'icona non può mai tramontare, ma piuttosto rigenerarsi e rimanere piena di vigore, per tramandarla a chi arriverà dopo. Non sapremo mai se EON avesse un piano per riavviare ancora una volta il franchise, ma di fatto Amazon MGM Studios ci ha tolto il dubbio... e sì, loro il progetto di ripartenza lo avevano pianificato da tempo, fin da quando la major emergente di Jeff Bezos aveva acquisito MGM, per poi affondare il colpo con la più prestigiosa delle case di produzione che con essa avevano un rapporto di collaborazione ultradecennale (e il controllo creativo sull'universo di James Bond).

Fatta questa doverosa premessa, era evidente che aver assegnato la regia a Denis Villeneuve e la scrittura a Steven Knight fossero tappe importanti ma intermedie, perché il tassello più atteso era quello del nuovo attore protagonista. Abbiamo già parlato di età e presenza fisica, ma non basta questo a spiegare la scelta di Robert Pattinson.

Oltre la regola di Cubby Broccoli

Sean Connery in Dr. No (1962)

Albert R. Broccoli, detto Cubby, lo storico produttore e padre cinematografico di 007 (insieme a Harry Saltzman), aveva una serie di convinzioni dalle quali difficilmente veniva meno, a proposito della realizzazione di ciascun nuovo capitolo della saga, fin dal suo inizio, nel 1962, con Licenza di uccidere (titolo italiano di Dr. No). Tra queste, la più importante era quella che riguardava la scelta dell'interprete di James Bond. Del resto, Broccoli ne ha insigniti ben quattro: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore e Timothy Dalton (quando venne scelto Pierce Brosnan, negli anni Novanta, Broccoli era ancora in vita, ma il timone era già passato alla figlia Barbara). Tutti avevano certamente un elemento in comune: la poca notorietà nel momento in cui avrebbero vestito gli abiti dell'agente segreto. Connery era quasi uno sconosciuto; Lazenby era prevalentemente un modello; Moore e Dalton avevano più esperienza in televisione che sul grande schermo.

Robert Pattinson in Odissea (2026)

Questo per dare freschezza al personaggio, e dunque accrescere la curiosità degli spettatori, ma anche perché, prima dell'attore, a chi osserva sarebbe dovuto sempre "arrivare" il personaggio. Quindi, qualunque interprete non avrebbe mai dovuto prevalere su 007. Stavolta, invece, la prospettiva è stata ribaltata. Robert Pattinson è una star del cinema britannico e mondiale, testimonial di marchi prestigiosi (tra cui Dior e Jaeger-LeCoultre. A proposito della maison svizzera, ricordiamo che 007 indossa di norma orologi Omega: come si risolverà questo conflitto? ndr), e volto amato sia dal pubblico più giovane che dagli appassionati più maturi, i quali apprezzano le performance dell'attore fin dagli esordi.

Ma la ragione è quantomeno duplice: da una parte, le major attualmente impegnate nel panorama internazionale non hanno affatto desiderio di rischiare, e dunque valutano ogni aspetto per compiere delle scelte che garantiscano però risultati i più sicuri possibile. Attori e attrici affermati, registi che hanno una visione chiara dietro la macchina da presa: sono i cardini da cui anche il franchise di James Bond sta per ripartire.

John David Washington e Robert Pattinson in TENET (2020)

E poi vi è una motivazione forse ancora più importante, che ci ricollega alle scelte narrative inaccettabili di No Time To Die. Proporre un attore di riconosciuto talento e carisma come Pattinson ricorda a tutti gli appassionati della saga, rivolgendosi anche a quelli nuovi che potranno essere intrigati da 007, che James Bond è più vivo che mai, e che torna con una presenza scenica importante e imponente.

Occorrerà un grande impegno sulla scrittura del ventiseisimo capitolo, che probabilmente ripartirà da premesse completamente nuove e comunque non considerando l'intero ciclo Craig, e in particolare gli ultimi due capitoli (ma non dimentichiamo due grandissimi film quali Casino Royale e Skyfall, e anche il troppo bistrattato Quantum of Solace). Ma avere un attore così rilevante nel ruolo più iconico restituirà slancio allo 007 persino troppo dimesso dell'ultimo decennio. Raccontare l'umanità del personaggio va bene, ma l'eccessivo realismo ha condotto al tradimento del canone originario.

Era scritto nelle stelle

Una scena di TENET (2020)

Quando si parla di James Bond, il nome di Christopher Nolan aleggia con regolarità. Perché sappiamo quanto il regista britannico sia un appassionato della saga, e quanto tutti desidereremmo ammirare, prima o poi, un capitolo del franchise diretto dal Premio Oscar per Oppenheimer. Anche nella scelta di Robert Pattinson come nuovo 007 c'è l'impronta di Nolan, che ha collaborato, finora, in due occasioni con l'attore: nel già citato Odissea, successo planetario di quest'anno in cui Pattinson si è divertito a interpretare il perfido Antinoo, e TENET, la pellicola d'azione arrivata nelle sale internazionali, tra mille difficoltà, nel 2020.

Un film, quest'ultimo, ancora oggi sottovalutato e poco compreso, ma che si sta rivelando con il tempo una fonte di ispirazione per molti addetti ai lavori e una perla da riscoprire per gli spettatori. Pattinson divide la scena con John David Washington (il Protagonista senza nome) nel ruolo del misterioso e affascinante Neil, un agente segreto dalle risorse intellettuali straordinarie, che ha proiettato l'attore britannico nel mondo dello spionaggio fantascientifico.

Una prova convincente e sofisticata, che rivista oggi ci fa immediatamente pensare come Pattinson fosse già un potenziale 007 diverso dal consueto, pieno di stile e di una certa sfumatura enigmatica che in TENET ha regalato profondità al suo personaggio, tutte qualità che potranno essere riproposte come spunti per il Bond del nuovo corso.

Robert Pattinson e Zoe Kravitz in The Batman (2022)

E poi, il Nostro è, attualmente, anche Bruce Wayne / Batman. Sembra quasi impossibile a dirsi, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare di interpretare contemporaneamente James Bond e il Pipistrello. È da evidenziare come The Batman sia inserito in un universo narrativo a sé stante, e il film del 2022 ha sì ottenuto un ottimo successo, ma non ha raggiunto la popolarità dell'intramontabile trilogia di Christopher Nolan e persino del Batman snyderiano del DCEU, poiché il percorso disegnato da Matt Reeves è dichiaratamente più dark delle opere precedenti e, soprattutto, maggiormente di nicchia nello sviluppo, pur trattandosi di una produzione a diversi zeri. Diremmo quasi un "Batman non per tutti".

Questa scelta minimal tornerà utile a Pattinson, che potrà gestire più agevolmente il rischio di sovraesposizione rispetto ai tempi di Twilight. È probabilmente la stessa conclusione alla quale sono arrivati ad Amazon MGM, che non teme affatto che il proprio nuovo attore di riferimento possa apparire troppo prima di diventare 007. Peraltro, la lavorazione del secondo tribolatissimo capitolo di The Batman è attualmente in pausa, e chissà se si arriverà mai a concludere la trilogia. Crediamo, tuttavia, nell'impegno di Pattinson e nel fair play tra Skydance (che racchiude oramai Warner Bros. e DC Studios) e la casa di Culver City. Ma questa è un'altra storia. James Bond è tornato.