Robert Downey Jr: Dottor Destino arriverà nell'MCU prima di Avengers: Doomsday? Ecco quando potrebbe apparire

Cerchiamo di capire in che modo e in che film potrebbe essere introdotto il villain che avrà il volto dell'ex-interprete di Iron Man

Secondo quanto riportato, il Dottor Destino di Robert Downey Jr. verrà introdotto ancora prima di Avengers: Doomsday. Per la prima volta dopo Avengers: Endgame, Downey Jr. tornerà infatti nel Marvel Cinematic Universe.

L'attore è stato ingaggiato appunto nei panni del Dottor Destino, con il personaggio destinato ad avere un ruolo importante nei prossimi due film crossover degli Avengers, Doomsday e Secret Wars. Tuttavia, secondo quanto riferito, il suo villain dovrebbe debuttare già in uno dei più attesi film Marvel del 2025.

Secondo The InSneider, il personaggio verrà introdotto nel MCU nella sequenza mid/post-credits di The Fantastic Four: First Steps.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Il report rivela anche alcune informazioni aggiuntive, come ad esempio che il personaggio di Downey Jr. sarebbe una variante multiversale di Tony Stark, anche se non è detto che sarà effettivamente così. Inoltre, Downey guadagnerà 50 milioni di dollari per ogni film, senza contare gli accordi collaterali di questa importante operazione.

Robert Downey Jr. avrebbe dovuto interpretare il Dottor Destino già tempo fa

Anche se i Marvel Studios devono ancora confermarlo, è praticamente certo che The Fantastic Four: First Steps si svolgerà non solo nel passato, ma anche in un universo alternativo. Elementi come le concept art ufficiali del film che mostrano una New York retrofuturistica e il primo teaser del reboot trapelato dal Comic-Con ha replicato l'estetica retrofuturistica degli anni '60. Anche il cast ha lasciato intendere che il film si svolgerà in un universo alternativo, con i Fantastici Quattro che potrebbero arrivare su Terra-616 alla fine del film.

Il Dottor Destino di Downey Jr. potrebbe quindi provenire dall'universo dei Fantastici Quattro. Poiché Galactus sarà il cattivo principale del film e Doom è apparso in tutti i film live-action della squadra fino ad oggi, avrebbe senso che il personaggio apparisse nella scena post-credits. Victor von Doom potrebbe rimanere a guardare la sua Terra divorata da Galactus mentre i Fantastici Quattro fuggono. Questo porterebbe Destino a incolpare Reed Richards e gli altri per la distruzione della sua casa, che potrebbe culminare nel viaggio multiversale del personaggio che inizierà in Avengers: Doomsday.