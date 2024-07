Robert Downey Jr. avrebbe dovuto interpretare il Dottor Destino già tempo fa

Robert Downey Jr. dovrebbe debuttare con la sua versione del classico cattivo dei Fantastici Quattro in Avengers: Doomsday ma in realtà avrebbe dovuto interpretare Dottor Destino già tempo prima.

La notizia più importante emersa dal Comic Con di San Diego questo fine settimana è stata la rivelazione che Robert Downey Jr. tornerà a interpretare Victor Von Doom, il grande cattivo dietro Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Questi due film, che saranno girati a breve e arriveranno nelle sale rispettivamente nel maggio del 2026 e del 2027, riuniranno i cast di Captain America: Brave New World, Thunderbolts* e Fantastic Four: First Steps per affrontare Destino. Non è ancora chiaro quali altre star Marvel torneranno o meno, ma a questo punto ci aspettiamo di tutto.

Perché il Doctor Doom di Robert Downey Jr. potrebbe essere Tony Stark in Avengers: Doomsday?

La Marvel voleva Robert Downey Jr. come Dottor Destino

A quanto pare, però, questa non è la prima volta che la Marvel prende in considerazione Downey come possibile Dottor Destino. Nel libro del 2021 The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, gli autori Tara Bennett e Paul Terry hanno citato Jon Favreau che lo ha affermato. Riflettendo sul suo incontro con Downey, il regista di Iron Man ha rivelato che la Marvel aveva già messo i due in una stanza una volta...

"La Marvel mi aveva già fatto entrare in una stanza con lui in precedenza, credo per interpretare il Dottor Destino", ha ricordato Favreau. "Ero un po' sbalordito, perché sono cresciuto guardandolo". Nel fine settimana Bennett ha condiviso su Instagram una foto di quella pagine del libro, con la citazione cerchiata e la notizia del ritorno di Downey nel MCU.

Avengers: Infinity War, Robert Downey Jr. in azione

Senza un contesto più preciso, l'ipotesi probabile è che Downey sia stato preso in considerazione per un ruolo nei Fantastici Quattro del 2005, prima che la parte andasse alla star di Streghe e Nip/Tuck Julian McMahon. Il film, che aveva come protagonista il futuro Capitan America del MCU Chris Evans, è stato un successo, ma il suo sequel non è riuscito a fare presa sul pubblico e il franchise è scomparso per quasi un decennio.

Dato che quasi tutti davano per scontato che Secret Wars sarebbe stato liberamente adattato dall'omonimo fumetto di Jonathan Hickman (a differenza della versione degli anni '80, che era più simile a una storia di Mortal Kombat), per anni si è speculato sul fatto che Destino si sarebbe rivelato il cattivo finale del sesto film dei Vendicatori. Si era anche ipotizzato che Downey potesse tornare per fare un cameo come variante di Iron Man, ma non eravamo in molti a prevedere che le due cose si sarebbero intrecciate.

Vedremo quanto di questo slancio riuscirà a portare avanti l'uscita di Captain America: Brave New World e Thunderbolts l'anno prossimo, ma tra gli enormi incassi di Deadpool & Wolverine e l'entusiasmo di San Diego, è facile sentirsi più ottimisti sul futuro dello studio rispetto a un anno fa.