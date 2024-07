Robert Downey Jr. ha posto una condizione per il suo ritorno in Marvel (oltre a una paga da paura), ecco quale

Il San Diego Comic-Con che si è appena concluso ci ha regalato la notizia del ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCU, ma non (almeno apparentemente) nel ruolo di Tony Stark/Iron Man. Cinque anni dopo che il miliardario hi-tech si è sacrificato per proteggere i colleghi e il mondo dalla furia di Thanos, Downey fa ritorno nella famiglia cinematografica che tanto gli ha dato, ma in una veste nuova. Secondo quanto anticipato, l'attore si calerà nei panni di Victor Von Doom, storico villain dei fumetti Marvel. Ecco la condizione a cui Marvel ha dovuto sottostare per riaverlo.

Variety rivela che Robert Downey Jr. aveva vincolato il suo ritorno a quello dei registi Joe ed Anthony Russo. Il divo sarebbe tornato all'ovile solo se i due fratelli avessero diretto Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. "Erano gli unici con cui voleva lavorare" avrebbe rivelato un insider a Variety.

Ma non finisce qui. Per tornare nell'MCU, l'attore riceverà il salario più alto della sua carriera, una cifra superiore agli 80 milioni. La star di Iron Man ha anche richiesto di viaggiare tramite jet privato, di avere una scorta e un intero team a supporto sul set per i prossimi due film sugli Avengers.

Robert Downey Jr. in una scena di Avengers: Endgame

Quando Robert Downey Jr. ha deciso di tornare nell'MCU?

Dopo una lunga pausa da tutto ciò che riguarda la Marvel, negli ultimi tempi Robert Downey Jr. aveva lasciato intendere che l'ipotesi di un ritorno non era più così lontana dichiarando a Variety:

"È follemente nel mio DNA. Probabilmente TonU Stark è il personaggio più simile a me che abbia mai interpretato, anche se è molto più figo di me. Sono aperto all'idea di un ritorno."

Resta da capire come e perché il Doctor Doom di Robert Downey Jr. potrebbe essere Tony Stark in Avengers: Doomsday. A partire dai fumetti, sarà interessante scoprire quale trovata narrativa si inventeranno gli autori del Marvel Universe per giustificare il ritorno di Downey dopo la morte di Tony Stark, ma questo lo scopriremo prossimamente.