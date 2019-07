Robert De NIro con Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Robert De Niro si unisce a Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon, il nuovo film che Martin Scorsese inizierà a girare nel 2020..

Nuovi dettagli su Killers of the Flower Moon, il film di Martin Scorsese ora in fase di pre-produzione. Robert De Niro affiancherà Leonardo DiCaprio nel cast e, secondo quanto riportato da World of Reel, vestirà i panni di William Hale, uno dei personaggi principali. Le riprese inizieranno verosimilmente in estate o comunque subito dopo la fine della lavorazione di The Irishman, atteso ritorno al gangster movie del regista italo-americano prodotto da Netflix.

Per quanto riguarda Killers of the Flower Moon, si preannuncia già come uno dei film più caldi dell'anno a venire. Tratto dall'omonimo libro di David Grann, l'opera di Martin Scorsese ruota su una serie di misteriosi omicidi avvenuti negli anni Venti nella riserva indiana degli Osage. Il caso viene affidato ad un agente corrotto dell'FBI che inizia ad indagare su questi delitti efferati. Se per Leonardo DiCaprio e Robert De Niro il set è ancora lontano, Scorsese ha invece iniziato i sopralluoghi nel sito di Osage Nation. La sua presenza è stata confermata da Geoffrey Standing Bear, capo pellerossa della tribù, che su Tulsa World ha raccontato che il regista e il suo team si sono trattenuti per circa due ore.

De Niro in Taxi Driver

La sceneggiatura è stata affidata a Eric Roth, premio Oscar per Forrest Gump, mentre la produzione e la distribuzione sono a carico della Paramount. Per Di Caprio si tratta della sesta collaborazione con Scorsese dopo Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island e The Wolf of Wall Street, mentre per Robert De Niro si tratta della settima in un arco temporale che copre quattro decenni da Mean Streets fino a The Irishman. Quest'ultimo lavoro ancora in fase di limatura verrà, come si è accennato, distribuito da Netflix il 27 novembre e vede la presenza anche di Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel