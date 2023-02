Ritorno al Futuro: ecco la nuova reunion del cast con Michael J. Fox

In occasione del FAN EXPO di Portland, il cast principale di Ritorno al Futuro è stato protagonista di una commovente reunion. C'erano infatti Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson e Lea Thompson, che ha condiviso gli scatti sul suo Instagram.

Dopo quella tra Fox e Lloyd andata in scena lo scorso ottobre, e che ha commosso tutto il mondo, un'altra occasione per vedere gli eroi del franchise ancora una volta insieme e scambiare qualche battuta con i fan presenti alla convention.

In questi ultimi 30 anni, Ritorno al futuro è stato adattato in una serie animata, in videogiochi, in fumetti e persino in un musical. Così, mentre il film originale ha conquistato gli spettatori e il box-office già alla sua uscita, la sua fama continua a persistere grazie ai fan che partecipano alle varie convention in giro per il mondo dedicate alla pellicola.

Ritorno al Futuro 4, Tom Holland ammette: "si è parlato di un remake"

Tempo fa si era parlato di un reboot di Ritorno al Futuro, ma sia Robert Zemeckis che lo sceneggiatore Bob Gale hanno sempre escluso che ciò avverrà mai finché i due saranno ancora in vita.