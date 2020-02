Ritorno al Futuro 4, Tom Holland ammette: "si è parlato di un remake"

Tom Holland ha svelato che si è parlato in passato di un remake di Ritorno al Futuro, ma il progetto non sembra destinato a realizzarsi.

Tom Holland ha svelato che in passato si è parlato di un possibile remake di Ritorno al Futuro. L'attore, inoltre, ha commentato il video apparso qualche giorno fa realizzato grazie alla tecnologia deepfake che permette di sovrapporre i volti scelti a quelli originali in modo incredibilmente realistico.

La star dei film dedicati alle avventure di Spider-Man ha accennato al cult del cinema in occasione di un'intervista rilasciata a BBC Radio 1. Tom Holland ha rivelato: "Mentirei se dicessi che non si è parlato in passato di una specie di remake, ma quel film è il più perfetto - o uno di quelli assolutamente perfetti, non potrebbe mai essere migliorato".

Accennando al video deepfake di Ritorno al futuro che lo ritrae al posto di Michael J. Fox accanto a Robert Downey Jr. nel ruolo di Doc, la star ha spiegato: "Io e Robert potremmo girare quella scena che hanno realizzato per divertimento. Potrebbe pagarla perché ha molti soldi, io lo farei per il mio compenso abituale e potremmo fare il remake di quella sequenza. Penso che abbiamo un debito nei confronti di chi ha usato deepfake perché hanno compiuto un lavoro così fantastico. Penso che ne parlerò a Robert e vedremo se possiamo provare a ricreare qualcosa per deepfake".

Holland, ai microfoni di Access, aveva invece dichiarato: "Ho mandato quel video a Robert e la sua risposta è stata 'Quando iniziamo a girare?'. Ma è uno dei pochi film perfetti che siano mai stati realizzati, non potremmo fare di meglio".

Il filmato apparso recentemente online mostrava infatti gli interpreti di Peter Parker e Tony Stark provando a immaginarli in versione Ritorno al Futuro, dimostrando che sarebbero una scelta perfetta per un potenziale remake.

Tom aveva inoltre rivelato che si era ispirato al personaggio di Marty McFly per interpretare il giovane Uomo Ragno.