Ritorno al futuro: la reunion di Michael J. Fox e Christopher Lloyd al New York Comic-Con

Il Ney York Comic-Con ha fornito l'occasione per una nuova reunion delle star di Ritorno al futuro, Michael J. Fox e Christopher Lloyd. La coppia, che ha recitato nel franchise composto da tre film, ha discusso del lavoro sul set e della loro amicizia di lunga data e del lavoro insieme, come riporta AV Club.

Durante il panel, Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno raccontato di essersi incontrati per la prima volta sul set all'inizio del 1985. Fox è stato chiamato diverse settimane dopo le riprese per sostituire Eric Stoltz nei panni di Marty McFly, adolescente protagonista della trilogia che si allea con il dottor Emmett "Doc" Brown, scienziato pazzo che gli permette di viaggiare nel tempo grazie a una DeLorean molto speciale.

"Non conoscevo Michael, avevo solo sentito parlare di lui", ha detto Lloyd. "Sentivo di essere riuscito a malapena a superare le sei settimane di produzione, e ora avrei dovuto farlo di nuovo?" Quando Fox è uscito dalla DeLorean per incontrare per la prima volta la sua nuova costar, Lloyd ha detto: "C'è stata una chimica immediata, come si suol dire".

Ritorno al Futuro 4: ecco il sequel che (non) vorremmo

Michael J. Fox ha aggiunto di essere rimasto colpito dal collega: "Era talmente bravo e divertente che ho pensato 'Devo guardarmi le spalle perché questo tizio mi farà scomparire sullo schermo.'"

I due attori hanno parlato in termini molto positivi della scelta di realizzare un musical di Ritorno al futuro, Back to the Future: The Musical, che debutterà a Broadway nel 2023. "Avrebbero potuto cadere in una trappola imitandoci" ha spiegato Fox. "Ma hanno reso i personaggi completamente indipendenti e compiuti. Andrò senza dubbio a vederlo quando verrò a New York."