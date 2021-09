Ritorno al futuro: mini reunion del cast in un film tv di Natale

Quest'anno il regalo di Natale più grande sarà per i fan di Ritorno al futuro, dato che avremo una mini reunion del cast in uno dei nuovi film delle feste targati Hallmark Channel.

Ma che Halloween e Halloween, qui già ci si prepara per il Natale! Come ogni anno in casa Hallmark, la fine di ottobre segna l'inizio del Countdown to Christmas, il conto alla rovescia per la festività più magica dell'anno (che inizia a essere pubblicizzato già da settembre, come vediamo nell'anteprima di Entertainment Weekly!).

E questa volta sembra che Babbo Natale sarà particolarmente generoso con i fan di Ritorno al futuro, visto che in uno dei film in arrivo figureranno due attori della celebre saga cinematografica.

Si intitola Next Stop, Christmas la pellicola in questione, e in America andrà in onda il 6 novembre.

Tra le star del film al momento sono stati annunciati solo Lyndsy Fonseca (Nikita, Agent Carter), Chandler Massey (Il tempo della nostra vita, The Standoff) e gli interpreti di Doc e Lorraine nei film di Zemeckis, Christopher Lloyd e Lea Thompson.

Ma la presenza dei due attori non sarà l'unico richiamo a Ritorno al futuro...

Secondo la sinossi ufficiale di Next Stop, Christmas "Angie (Fonseca) si chiede come sarebbe stata la sua vita se avesse sposato il suo ex-ragazzo, che è ora un famoso presentatore sportivo. Quando prenderà il treno per tornare a casa e trascorrere il Natale con la propria famiglia, si troverà però inspiegabilmente catapultata 10 anni nel passato. Con i consigli dell'enigmatico conduttore del treno (Lloyd), Angie avrà la possibilità di rivisitare quel Natale di tanto tempo prima, e capire cosa e chi è davvero importante per lei".