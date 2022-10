Ritorno al futuro: Michael J. Fox ha un'idea per il remake

Accostare concetti come reboot o sequel a classici come Ritorno al futuro fa ribollire il sangue ai fan. Ma quando a lanciare l'idea per un remake è una star amatissima come Michael J. Fox il discorso cambia.

Nel corso di una videointervista con Brooke Anderson su ET, Michael J. Fox ha svelato la sua visione per un possibile remake dicendo: "In realtà ho pensato che se volessero rifare il film, dovrebbero farlo con una ragazza al posto di Marty".

Parlando del film, l'attore ha aggiunto: "C'è qualcosa che parla alle persone a tutti i livelli. Sento che tornerà di nuovo".

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Fox ha confessato che l'amore dei fan per la trilogia di fantascienza di Ritorno al futuro lo impressiona ancora oggi: "La cosa più sorprendente di Ritorno al futuro è che ha una sua vita. Le persone non solo lo amano e lo ricordano, lo celebrano e lo abbracciano e si fanno tatuare la mia faccia sulla gamba. Voglio dire, è pazzesco ma in senso buono".

Michael J. Fox ha poi commentato la recente reunion con la co-star di Ritorno al futuro Christopher Lloyd al New York Comic-Con spiegando:

"Chris è il migliore. È passato dall'essere l'attore con cui lavoro e che pensavo fosse divertente e intelligente all'essere un fratello, all'essere una figura paterna, all'essere oggi in un modo che non mi sarei mai aspettato. La gente ama vederci insieme perché ricordiamo loro le persone con cui amano stare, e quando ho visto Chris al Comic-Con l'ho semplicemente abbracciato perché ero così felice di vederlo, e mi sento così ogni volta che lo vedo".