Ritorno al Futuro, il musical: le prime foto

Grande Giove! Le preview di Ritorno Al Futuro - Il Musical al Manchester Opera House di Londra sono iniziate, e London Theater Reviews ci mostra le prime foto dallo spettacolo che andrà avanti fino al 17 maggio.

Marty, Doc, Jennifer, la DeLorean, JCPenny, il Twin Pines Mall... A prima vista c'è proprio tutto per rendere l'appuntamento a teatro un must-see per i fan del film di Robert Zemeckis, che è anche produttore dello spettacolo. "Bob Zemeckis e il sottoscritto hanno provato per anni a realizzare questo progetto. Ma le cose belle richiedono tempo, e finalmente è arrivato il momento" ha dichiarato Bob Gale, lo sceneggiatore della pellicola che, assieme al compositore originale Alan Silvestri e Geln Ballard, hanno lavorato duramente per aiutare a realizzare lo show diretto da John Rando.

"Il nostro cast è fenomenale, le canzoni sono fantastiche, e il regista John Rando sta facendo un ottimo lavoro nell'assicurarsi che lo spettacolo catturi davvero la magia del film" continua Gale "Siamo così entusiasti di poter raccontare di nuovo la nostra storia sul palcoscenico, ma con delle modalità del tutto diverse, e siamo certi che i fan di Ritorno al Futuro condividono questo sentimento. Per dirla come direbbe Marty 'I vostri ragazzi lo ameranno!' e così voi e i vostri genitori".

Tra i brani presenti nel musical ritroveremo anche dei classici senza tempo come The Power of Love e Johnny B. Goode. Qui sotto potete vedere le prime immagini catturate da Sean Ebsworth Barnes.