Ritorno al Futuro 4: nel fan trailer, Marty McFly in corsa nel tempo

Ritorno al Futuro 4 torna in un nuovo fan trailer, realizzato dal talentuoso youtuber Smasher, che mostra cosa potrebbe succedere in un ipotetico quarto capitolo della saga di Robert Zemeckis, che vedrebbe il ritorno di Marty McFly, il personaggio interpretato da Michel J. Fox, insieme allo scienziato Doc.

Nel video, vediamo l'inizio di una nuova avventura per Doc e Marty, interpretati da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, che grazie alla loro Delorean vengono catapultati ai giorni nostri o in un prossimo futuro, da quanto riusciamo a capire da questi frame immaginati. Purtroppo, Ritorno al Futuro 4 è solo un sogno per tutti i fan, in quanto sappiamo che Robert Zemeckis, detentore dei diritti della saga, è stato chiaro sul fatto che un quarto capitolo non è nei programmi.

Ritorno al Futuro 4: ecco il sequel che (non) vorremmo

La scelta di non mettere in cantiere Ritorno al futuro 4, quarto capitolo della tanto fortunata saga sarebbe dovuto al possibile flop a cui si andrebbe incontro, come è già accaduto per molte saghe cult, ad esempio Indiana Jones.

Ecco perché Robert Zemeckis e il suo team non hanno intenzione di rovinare quello che è stato, visto che Ritorno al Futuro è stato all'epoca una vera rivoluzione e, ancora oggi, viene ricordato come uno dei film più belli mai realizzati.