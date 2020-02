Tom Holland e Robert Downey Jr in Ritorno al Futuro: il video deepfake è incredibile

Tom Holland e Robert Downey Jr si trasformano in Doc e Marty McFly in Ritorno al Futuro nella videoparodia deepfake del classico storico di Robert Zemeckis. I loro volti vengono innestati sui corpi rispettivamente di Michael J Fox e Christopher Lloyd dando vita a un video decisamente gustoso.

Spider-Man: Homecoming, Robert Downey Jr., Tom Holland e Jon Favreau in una scena del film

Un'icona anni '80 più che una semplice serie cinematografica, ideata da Bob Gale e Robert Zemeckis, che ne ha anche diretto tutti e tre i film, e prodotta da Steven Spielberg, Ritorno al futuro racconta la storia di Marty McFly, catapultato per errore nel 1955, grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc. Non avendo più "carburante" per poter tornare nel futuro si rivolge alla versione più giovane di Doc, che nonostante l'incredulità iniziale si farà in quattro per aiutarlo. Ma nel 1955 non è solo Doc ad essere più giovane, Marty infatti si imbatte casualmente nei suoi genitori, all'epoca teenager, ma l'incontro aggiungerà altri problemi.

Tom Holland e Robert Downey Jr. sono apparsi insieme in Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, e la loro amicizia è andata oltre l'universo cinematografico Marvel per cementarsi nella realtà, quindi vederli anche in questo nuovo universo cinematografico non può che far sorridere i fan!