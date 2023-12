Ritorno al Futuro 4, una storia intrigante e Tom Holland nel trailer fan made

Ritorno al Futuro 4 probabilmente non si farà mai, ma un fan del franchise ha creato un intrigante trailer fan made di come potrebbe essere il sequel con Tom Holland come protagonista. Tramite YouTube, KH Studio ha pubblicato il filmato che mescola scene del film di fantascienza/avventura Netflix del 2019, See You Yesterday, e un promo di LEGO Dimensions, e vede il personaggio di Holland vagare per le strade mentre è stupito dalle macchine volanti e da altre sfumature che vede mentre naviga in diverse linee temporali.

Il filmato è accompagnato da una sinossi che recita: "Tom Holland assume il ruolo di un brillante giovane inventore, Jake McFly, che si imbatte nel diario perduto da tempo di Doc Brown. Il diario contiene segreti per migliorare le capacità di viaggio nel tempo, aprendo nuove possibilità e conseguenze impreviste. Mentre Jake naviga attraverso varie linee temporali, incontra sia volti familiari che nuove sfide, il tutto mentre cerca di impedire a un misterioso avversario di riscrivere la storia." Il trailer ha già raggiunto 1,8 milioni di visualizzazioni dalla sua uscita, il 10 dicembre.

Le speculazioni su un potenziale Ritorno al Futuro 4 si rincorrono sin dall'uscita del terzo film, nel 1990. Il co-creatore del franchise Bob Gale ha negato la possibilità di un quarto capitolo, dicendo a Variety: "Non c'è bisogno di tornare indietro a quel bene. Hai visto troppe persone tornare indietro, troppe volte. Come ho detto molte volte, i personaggi di Ritorno al Futuro sono la mia famiglia, i miei figli. Non vendi i tuoi figli alla prostituzione." Inoltre, Michael J. Fox ha dichiarato di non essere entusiasta di un reboot di Ritorno al Futuro. La trilogia è ampiamente venerata, e nel corso del tempo ha incassato oltre 965 milioni di dollari al botteghino, con il primo film che ha ricevuto quattro nomination agli Oscar, vincendo per il miglior montaggio sonoro.

'Ritorno al futuro': trilogia a tempo determinato