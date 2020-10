Ritorno al crimine: il video riepilogo del primo film in esclusiva

E' un riepilogo di Non ci resta che il crimine la clip che vi presentiamo oggi in esclusiva: il prossimo 29 ottobre uscirà nelle sale Ritorno al crimine, secondo capitolo della pellicola con Alessandro Gassmann e Edoardo Leo.

Per prepararci all'uscita di Ritorno al crimine, il cast ci regala una video clip esclusiva, con un loro riepilogo di quanto è successo in Non ci resta che il crimine, primo capitolo del film con Alessandro Gassmann, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi. La pellicola arriverà nelle sale il prossimo 29 ottobre.

Nel video che potete vedere sopra Alessandro Gassmann, Leo Edoardo e Gianmarco Tognazzi ci regalano un riassunto del primo capitolo del film: dal tour sui luoghi simbolo della banda della Magliana al passaggio al 1982 a causa di un ponte di Einstein-Rosen alla rapina con i protagonisti travestiti come il gruppo rock The Kiss. In attesa delle avventure del nuovo capitolo del film.

Sebastiano, Moreno, Giuseppe e Gianfranco "ritornano al crimine" dopo la prima avventura che li aveva portati a ritroso fino al 1982. Dopo essere usciti indenni dall'incontro con la Banda della Magliana, i criminali improvvisati si mettono sulle tracce di una donna in fuga, Sabrina, l'ex fiamma di Renatino. Fuggita a Montecarlo, la ragazza ha dapprima sedotto Massimiliano, poi sottratto i soldi che i quattro erano riusciti a mettere da parte. Ma Sabrina non è l'unico problema che essi dovranno affrontare. Nella loro frenetica ricerca si imbatteranno nel mercante d'arte Ranieri, un furbo affarista. E la losca presenza di Renatino e di altri tipi poco raccomandabili e, soprattutto, armati... dovrà farli stare in allerta. Anche nel 2018.

La pellicola, con protagonisti Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua, è il sequel del film del 2019 Non ci resta che il crimine. Se il titolo del primo capitolo era una citazione di Non ci resta che piangere il secondo strizza l'occhio alla trilogia creata da Robert Zemeckis.

Come il primo capitolo anche Ritorno al crimine è diretto da Massimiliano Bruno, lo script è firmato dollo stesso regista con Alessandro Aronadio, Andrea Bassi e Renato Sannio. Il cast è completato da Gianfranco Gallo, Loretta Goggi, Corinne Cléry e Ninetto Davoli.

Il film, distribuito da 01 Distribution, sarà nelle sale il 29 ottobre. L'uscita è stata anticipata perr sostenere il cinema italiano dopo lo slittamento dei blockbuster americani come ha spiegato Luigi Lonigro: "Gli spostamenti negli USA hanno una pesante ricaduta in Europa. Adesso in Italia, Francia, Spagna tutta l'attenzione è concentrata sul prodotto nazionale. L'unico blockbuster in uscita da qui a Natale sarà No Time to Die, è una situazione assurda e difficilissima. Noi abbiamo rifiutato di vendere il film di Muccino e Volevo nascondermi alle piattaforme per dare un segnale di rinascita del cinema. Nella stessa ottica abbiamo deciso di anticipare Ritorno al crimine, sequel atteso di un film di grande successo, occupando uno slot che in passato era dedicato alle grandi commedie nazional popolari, liberando la data di fine novembre. Ci auguriamo che qualche collega possa seguire il nostro esempio. Il cinema italiano deve supportare il mercato, non abbiamo altre speranze".