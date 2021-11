Possession - L’appartamento del diavolo, Ritorno al crimine, Stitches e i voti del mese DVD-Blu-ray. Parte 2

Possession - L'appartamento del diavolo: una scena del film horror

La seconda parte della nostra rubrica mensile di recensioni DVD e Blu-ray, si apre all'insegna dell'horror con Possession - L'appartamento del diavolo, tratto da un'inquietante storia vera. Si passa poi a toni più leggeri con la commedia italiana Ritorno al crimine, un sequel del primo successo, per continuare con l'appassionante thriller-drama serbo Stitches - Un legame privato.

A seguire ancora commedia italiana con Genitori vs influencer con protagonoista Fabio Volo, per poi passare a un action fantascientifico che arriva direct to video come Breach - Incubo nello spazio, con Bruce Willis impegnato contro degli strani zombi alieni. Per chiudere un prodotto d'autore come Family Romance, LCC, diretto da Werner Herzog.

Possession - L'appartamento del diavolo: la recensione del blu-ray

IL FILM. Horror franco-spagnolo firmato da Albert Pintó e tratto da un'inquietante storia vera, Possession - L'appartamento del diavolo si svolge nella Madrid degli anni Settanta. In una casa dove già sono successe cose strane, arriva dalla campagna la famiglia Olmedo in cerca di un futuro migliore. Hanno comprato quell'appartamento con tanti sacrifici, ma l'abitazione si rivelerà un vero incubo, con strane e minacciose presenze che iniziano a tormentare e spaventare la famiglia.

IL BLU-RAY. Possession - L'appartamento del diavolo è arrivato in homevideo anche in blu-ray per la collana Midnight Factory di Koch Media con confezione slipcase. Il video è decisamente morbido e risente delle costanti ambientazione scure all'interno della casa, con neri un po' soffocanti e croma dimesso. Appena c'è la possibilità comunque il dettaglio emerge, segno che le immagini un po' soft sono dovute in gran parte al girato. Superlativo l'audio mentre negli extra, oltre al booklet presente nella confezione, troviamo solo il trailer.

DA NON PERDERE. L'audio, come già accennato, è il reparto migliore dell'edizione, con le tracce DTS HD 5.1 davvero devastanti in alcuni momenti e capaci di esaltare al massimo i momenti di maggior tensione e i classici jump scare di cui il film è ricco. La dinamica è al top, ottimo il microdettaglio dei rumori della casa e la perfetta direzionalità degli effetti anche più leggeri, nonché la potente resa dei bassi. In questo contesto i dialoghi emergono sempre con pulizia e buon timbro.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8,5 - Extra: 5

Ritorno al crimine: la recensione del blu-ray

IL FILM. Ritornano le avventure nel tempo di un super cast della commedia italiana: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi sono i protagonisti di Ritorno al crimine, sequel diretto da Massimiliano Bruno. Anche stavolta, sfruttando i cunicoli spazio-temporali, i protagonisti saranno al centro di vicende umoristiche e paradossali, dovendo fare i conti con uno spietato boss e con il rapimento della figlia di uno spregiudicato mercante d'arte.

IL BLU-RAY. Approdo in alta definizione per Ritorno al crimine grazie al blu-ray targato Eagle Pictures. Il video è di ottima qualità e beneficia di una fotografia luminosa con un quadro sempre compatto e un dettaglio incisivo sia sui primi piani che nei fondali. Il croma è vivacissimo con colori brillanti e leggere differenze di sfumatura fra i due periodi temporali. Negli extra troviamo un Riassunto del primo film (2') la videoclip della canzone Pesciolino (1') e un backstage (5') con interventi del cast e momenti sul set.

DA NON PERDERE. Il reparto più convincente è però l'audio, con una traccia DTS HD 5.1 che non solo fa perfettamente la sua parte nei dialoghi, nell'ambienza e nei momenti tranquilli tipici di una commedia, ma che poi sfodera grinta ed energia in occasione delle sparatorie. Soprattutto, in queste sequenze, ci sono dei panning molto efficaci e ben calibrati, tutti da vivere.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8,5 - Extra: 6

Stitches - Un legame privato: la recensione del DVD

IL FILM. Thriller-drama serbo diretto da Miroslav Terzic, Stitches - Un legame privato ricostruisce la vera storia di una donna disposta a tutto pur di scoprire la verità sul figlio scomparso alla nascita. Nell'ospedale di Belgrado le hanno detto che il suo bimbo era morto, senza nessuna indicazione sulla sepoltura, ma la sua ossessione spesso scambiata per malattia, le consentirà di scoprire dei loschi affari e un traffico di neonati, nonostante debba affrontare un ostile muro di omertà.

IL DVD. Stitches - Un legame privato è approdato in homevideo grazie al DVD targato CG-Trent distribuito da Mustang. Il video è soddisfacente ma anche l'audio in Dolby digital 5.1 sia per italiano che per l'originale, fa il suo dovere, anche se è ovviamente limitato dalle vicende intime del film. Si denota comunque una buona cura per l'ambienza, anche negli effetti sonori più sottili, che sono ben dislocati fra i diffusori e talvolta spaziano fra essi con puntualità. Sempre puliti e chiari i dialoghi. Negli extra è presente solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Il video replica bene le atmosfere del film con un croma sobrio che rispecchia la fotografia originale, ma anche il dettaglio è più che discreto per il formato, a tratti anche buono, con una notevole compattezza di insieme a parte qualche sgranatura attorno ai contorni su panoramiche e campi lunghi.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7 - Extra: 4

Genitori vs Influencer: la recensione del DVD

IL FILM. Ci sono i social e il loro utlizzo al centro di Genitori vs Influencer, la commedia di Michela Andreozzi con Fabio Volo che intepreta un professore di filosofia vedovo che ha un forte legame con la figlia cresciuta da solo. Quando lei diventa adolescente vive in pratica con lo smartphone e sogna diventare influencer, come il suo idolo Ele-O-Nora. Il padre allora inizia una campagna contro l'abuso dei social, ma diventa talmente famoso da diventare a sua volta un influencer.

IL DVD. Approdo in homevideo per Genitori vs Influencer con il DVD targato CG-Vision. Il video è soddisfacente ma risente molto sui medi e lunghi piani di alcune sgranature attorno alle figure, oltre che di qualche aliasing. Decisamente migliore la resa nelle altre scene, con un dettaglio discreto e un croma comunque molto vivace. L'audio è più covincente mentre tra gli extra troviamo solo un backstage di 5 minuti.

DA NON PERDERE. La parte migliore è sicuramente l'audio, un Dolby digital 5.1 che riesce a offrire dialoghi perfetti e una buona spazialità generale, tra effetti di ambienza e quelli dei social. Dove la traccia ha una marcia in più è comunque nelle parti musicali e soprattutto nei locali, dove le note avvolgono con decisione lo spettatore e soprattutto anche i bassi offrono una notevole spinta.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 8 - Extra: 5,5

Breach - Incubo nello spazio: la recensione del blu-ray

IL FILM. Tra action e fantascienza, è arrivato direct to video Breach - Incubo nello spazio, film con Bruce Willis ambientato su una gigantesca nave interstellare diretta verso la Nuova Terra dopo che il pianeta è ormai ridotto agli sgoccioli. Ma mentre sull'arca sale come clandestino anche un giovane, sulla nave spaziale si fa strada una sostanza aliena che trasforma gli uomini in zombi assesati di sangue.

IL BLU-RAY. Breach - Incubo nello spazio è disponibile anche in HD grazie al blu-ray targato Koch Media. Ambientato principalmente in corridoi scarsamente illuminati, il video è soddisfacente quanto a compattezza e croma, sempre forte e sgargiante, ma paga un po' sul piano dettaglio la bassa luminosità e i vari effetti sugli zombi. Decisamente migliori le scene più luminose. Negli extra è presente solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Sicuramente più spettacolare l'audio, presente con le tracce DTS HD 5.1 sia in italiano che in originale, anche perché le scene chiassose di azione tra combattimenti e spari non mancano di certo. Non si tratta di un audio al top, manca il mordente e la potenza delle tracce migliori, soprattutto a livello di bassi, ma è decisamente coinvolgente per le atmosfere di tensione costruite nei corridoi della nave.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Family Romance, LLC: la recensione del DVD

IL FILM. Fornire professionisti in grado di sostituire su richiesta un famigliare per occasioni pubbliche e private: è la curiosa attività di un'agenzia giapponese, che viene raccontata in Family Romance, LLC, film di Werner Herzog sulle relazioni umane e sul rapporto tra realtà e finzione. Tra i vari episodi descritti, il principale è quello di una ragazzina di dodici anni che incontra un uomo: si presenta come suo padre, che lei non vede da quando era piccolissima, ma in realtà è un attore ingaggiato dalla madre della ragazza.

IL DVD. Grazie al DVD Mustang/I Wonder, Family Romance, LLC è approdato finalmente in homevideo. Il video a dire la verità è un po' zoppicante, con vistose sbavature sulle panoramiche, a partire dalle prime scene ricche di vegetazione, ma la cosa si ripete anche in seguito con tremolii e sgranature. La sufficienza arriva solo grazie al croma brillante e alla buona resa di primi e medi piani, che godono di un discreto dettaglio. L'audio è presente con la sola traccia originale giapponese in dolby digital 5.1, con puntuali sottotitoli in italiano: la resa è soddisfacente, con dialoghi dal buon timbro, efficace resa delle musiche e una soddisfacente ambienza.

DA NON PERDERE. La parte più efficace dell'edizione è quella degli extra: troviamo infatti una masterclass del regista Werner Herzog di ben 42 minuti, che risponde a varie domande sull'idea del film, la sua realizzazione, il casting e altre interessanti informazioni e curiosità.

I VOTI. Video: 6 - Audio: 7 - Extra: 7,5