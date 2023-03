Richard Linklater: il messaggio ai fan preoccupati di morire prima di vedere Merrily We Roll Along tra 20 anni

Richard Linklater rassicura i fan che temono di non vivere abbastanza a lungo per vedere il suo nuovo film, Merrily We Roll Along, la cui uscita è prevista nel 2040.

Dopo Boyhood, che racconta la crescita di un bambino dal 2002 al 2013, Richard Linklater ha deciso di andare oltre. Il suo nuovo progetto, Merrily We Roll Along, musical di Stephen Sondheim del 1981, verrà girato ogni due anni nell'arco di 20 anni e uscirà nei cinema nel 2040. Di conseguenza, i fan del regista sono preoccupati di non vivere abbastanza a lungo per vedere il film.

Merrily We Roll Along racconta notoriamente la sua storia in ordine cronologico inverso nell'arco di 20 anni per mostrare come il produttore cinematografico Franklin Shepard (Paul Mescal) abbandona i suoi amici mentre si sposta a Hollywood. E a differenza di una produzione convenzionale in cui il trucco farebbe invecchiare o invecchiare gli attori Linklater vuole catturare il processo di invecchiamento, l'esperienza del tempo stesso, nel suo film. Ciò significa che molti fan del musical vivi oggi non ce la faranno a vedere il prodotto finale tra 20 anni. Ecco il commento di Richard Linklater al riguardo:

"A volte le persone anziane, forse verso gli 80 anni, mi si avvicinano e mi dicono: 'Oh, spero di essere in giro quando uscirà'. Qualcuno di loro potrebbe anche farcela. Ma francamente anche io sono sulla stessa barca, quindi dico loro: 'Non contare te stesso'. Ci stiamo arrivando tutti. Anche io avrò poco più di ottant'anni quando il film uscirà".

Merrily We Roll Along: Ben Platt svela il piano di Linklater per girare in 20 anni

Linklater ammette che questa scelta estrema, in un certo senso, è ancora più difficile di Boyhood: "Da un lato, sì. Ma sono molto diversi, usano solo la stessa tecnica di narrazione longitudinale. Sono storie così diverse. Inoltre, Boyhood veniva girato ogni anno come un time-lapse, mentre per Merrily si prevedono nove riprese in 20 anni, quindi c'è un intervallo di due anni tra ogni ripresa".